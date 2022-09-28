港大管軼掌上海病毒研究院　曾質疑武漢銷毀病源、清零拖垮經濟

港大新發傳染性疾病國家重點實驗室主任、講座教授管軼，日前獲聘為上海市病毒研究院首任院長。管軼是國際流感研究及病毒學專家，2003年沙士時有份追查到果子狸是冠狀病毒元兇。

前年疫情爆發之初，管軼曾與親赴武漢考察，當時已估計武漢感染規模較沙士大十倍起跳，又批評當地政府不作為，形容到「戰爭狀態」仍沒拉警報，指「源頭被銷毀得乾乾淨淨」，當地既不歡迎、亦不需要專家，中途離隊、又稱感到極其無力。去年底，他再接受訪問，直指「清零」不切實際，預言病毒將長期在人類中流行，並批評內地動輒封區強檢，警告「國家的經濟一定會垮掉」。



上海市病毒研究院由上海政府及交通大學醫學院共同打造，本周一（26日）舉行揭牌儀式，上海三名副市長吳清、陳群及宗明都有出席。據報，研究院目標成為一個高水平、致力於病毒學源頭創新和臨床轉化的研究機構，將圍繞病毒演化與跨宿主傳播等方向研究，凝聚及培育病毒學人才，構建成果轉化平台，幫助上海生物醫藥產業發展。

管軼則表示，病毒學研究在人類健康及醫學，乃至國家安全中有著極其重要地位，研究院將進一步聚焦世界病毒學前沿方向，打造世界一流病毒學研究中心，成為上海生物醫藥產業重要部分。

新冠初期赴武漢 批戰爭狀態不拉警報

過去近三年，管軼曾不下一次就疫情發聲，前年疫情在武漢爆發後，管軼當時估計疫情可能是2019年11月開始傳播，認為其人群傳播和適應與沙士發展雷同，提醒各界吸收沙士的「惡劣教訓」，不要重蹈沙士時的防控作風，否則將在百姓和全球間引發負面影響。他當時親赴武漢考察，但失望而回，自喻為「逃兵」，形容當地完全對疫情無感，已經成為疫區，卻「沒任何戰爭動員和準備」，而爆發點華南海鮮市場完全遭清洗，傳播源全面鋪開，要做流行病學調查已經做不了。

質疑內地封城強檢 必然會拖垮經濟

其後疫情蔓延全球，管軼轉趨低調，去年底他再接受傳媒訪問，坦言「病毒已經長住下來了，像甲型流感病毒是一樣，不管人類高興與否，都會長期在我們人類中流行。」他又認「清零」不切實際，建議全球科學家嚴密監控病毒的變異，並批評內地對散發性個案零容忍，必然會拖垮經濟。

管軼勸告內地，不要動不動就「全員核酸檢測」，反而應做全國抗體檢測。如果國民抗體沒問題，就應該分地區逐步開放；如果抗體普遍不夠，就應盡快批准高保護率的mRNA疫苗。