民建聯倡設外傭監管局　統一處理外傭事務　打擊「跳工」問題

民建聯家庭事務委員會今早（29日）就完善外傭工政策到政府總部外請願，立法會議員顏汶羽表示，外傭政策多年未被修訂且政出多門，為此提出13點建議，包括設立外傭事宜監管局，由綜合部門統一處理外傭事務，並負責培訓及把關。



顏汶羽表示，外傭在港扮演重要角色，釋放婦女勞動力，惟相關政策十多年未有修訂，政出多門問題尤其嚴重，例如外傭入境問題由入境處負責、勞資糾紛由勞工處負責等，因此促請政府設立外籍家庭傭工事宜監管局，由綜合部門專責處理外傭事務，並做好培訓及把關。他希望透過今次請願引起社會關注及討論。

民建聯家庭事務委員會今日（29日）提交建議書予勞工及福利局局長孫玉菡，共提出13個建議，包括增設外傭事宜監管局、檢討《標準僱傭合約》、訂立外傭中介機構評分制度、加強打擊違規外傭中介公司及「跳工」問題、設立培訓課程、新設外傭借貸指引、開放假日休息場所等。

立法會議員葛珮帆說，早前民建聯外訪東盟，與印尼僱傭培訓中心及中介公司見面，得知日韓台等地也聘請大量印傭，更提供優厚待遇，故當局應盡快改善外傭政策，提高本港競爭力，民建聯日前已向特首李家超表達有關訴求，稍後亦將約見勞福局長，積極跟進。