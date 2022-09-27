0+3｜外傭公會料40%僱主仍訂賓館隔離　供應增外傭薪金降至5000元

港府昨日（26日）起，將抵港旅客檢疫安排放寬至「0+3」，疫情下薪酬被「炒貴」的外傭亦受惠。香港僱傭公會主席陳東風今日（27日）在電台節目表示，新的檢疫安排對外傭中介行業有很大幫助，僱主不用再支付巨額為來港工人安排檢疫酒店，而自4月開關後，來港外傭人數亦有所增加，積壓個案已幾近完成處理，至於外傭薪酬水平亦由4月時的約6,000元，下跌近兩成至約5,000元。



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陳東風今早在港台節目表示，「0+3」入境檢疫安排實施後，對整個僱傭中介行業有幫助，僱主不用再支付巨額金額，為工人安排檢疫酒店和來港前的核酸檢測，亦毋須再於本港市場搶工人，增加港人聘請外傭的意欲。目前外傭薪酬水平亦由4月時的6,000至6,500元，回落至5,000至5,300元，跌幅逾16%。

香港僱傭公會主席陳東風。（資料圖片／黃舒慧攝）

陳又指，在新安排下，估計有三四成僱主仍會安排外傭在抵港後首三日，留在酒店或賓館接受醫學監察，認為當局再無規管賓館類型，相關成本亦會大減。其餘僱主則會安排外傭先行回家：「通常擺喺屋企，當然佢有基本條件，就係屋企比較寬敞啲，工人有自己嘅地方，方便觀察或防犯萬一有咩傳染。」他又提醒，外傭抵港後已可立即工作，但若僱主決定安排他們先到酒店作醫學監察，仍要支付薪金。

申請外傭來港時間縮至兩個月至兩個半月

對於不少已被聘用的外傭受制航班和檢疫安排無法來港，個案嚴重積壓。陳東風表示，自本港4月重新開關後，相信積壓個案已經「清得七七八八」，「𠲖家等緊係最近申請，已攞到簽證，就等緊印尼或者菲律賓審批出國文件，嗰個就唔係大嘅數量。」他估計現時聘請外傭僅需時兩個月至兩個半月，較早前長達八九個月大為縮短，而在實施「0+3」後，相信申請程序更加流暢，可進一步增加外傭供應。