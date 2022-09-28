民建聯外訪期間赴印傭培訓中心　了解當地傭工對香港政策疑問

現時全港約有35萬外傭，惟本地政策對外傭及中介公司的規管不足，導政外傭質素良莠不齊。民建聯早前完成東盟外訪，今日（28日）在社交平台分享，指到訪印尼期間，特別到當地一所印傭培訓中心考察，與當地中介工會進行交流。



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民建聯表示，外傭在本港家庭擔當重要的支援角色，尤其為雙職家庭婦女釋放勞動力，但自疫情以來，出現「外傭荒」問題，令不少家庭在日常生活安排大失預算。民建聯指，透過是次交流，了解了當地傭工對本港外傭政策的疑問，同時向他們反映一般香港僱主對外傭的關注。

事實上，民建聯於上月30日就外傭政策發表意見書，當中提出了13項針對政府、外傭中介、僱主及外傭的建議，例如增設「提早完約賠償費用」、設立「外籍家庭傭工事宜監管局」、規管外傭宿舍等，期望政府可納考慮將其入10月的《施政報告》。