11月國際金融峰會200領袖來港　林健鋒：反映香港穩步復常

金管局總裁余偉文《匯思》指，11月2日舉行的國際金融領袖投資峰會，將有約200名金融界領袖人物出席。除了早已表明來港的滙控行政總裁祈耀年和渣打行政總裁溫拓思之外，高盛行政總裁David Solomon、黑石總裁Jonathan Gray及花旗集團行政總裁范潔恩等財金猛人均會出席。



行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，國際金融領袖出席今次峰會，反映他們對香港國際金融中心這個金漆招牌有信心。他期望航空公司能盡最大努力增加航班，用最短時間恢復運力，認為對香港經濟復常能起關鍵作用。



林健鋒。（資料圖片）

冀航空公司盡量增加航班 各行業拆牆鬆綁

林健鋒表示，國際金融領袖願意來港出席峰會，一來是反映香港已穩步復常，二來親身來港可感受香港的新發展。有指與會者將參觀西九文化區，林健鋒認為是展示香港作為中外文化交流中心的好機會。

對於香港復常步伐，林健康期望政府在風險可控、並有數據支持的前題下，可以盡快實施「0+0」，並提出兩項要點，分別是航空公司能盡最大努力增加航班，以及在穩控疫情、沒有增加醫療負擔之下，為各行業拆牆鬆綁，讓更多旅客來港品嚐美食，令本地經濟以最短時重現生機。