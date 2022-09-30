立法會勞資議員又爭執　職安健委員會陳曼琪拉隊離場

立法會勞資代表再次駁火！今日（30日）舉行的《職安健法例（雜項修訂）條例草案》會議，討論將「可公訴罪行」最高罰款提高至1,000萬元。會上多名議員發言超時，多名有商界背景的議員發言超時，委員會主席、工聯會陸頌雄提醒不果引發衝突，更有多名議員離場抗議。



陸頌雄主持《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》委員會會議。（立法會影片截圖）

追問官員回應限3分鐘 議員多超時

今早會議每人發言時間為3分鐘，不過多名議員超時，自由黨議員邵家輝發言時指3分鐘不夠「剩係問問題都講咗3分鐘，係咁短時間之下，我哋議員點樣去表達呢？」他表示：「我哋要趕住10月19號要上（大會）都唔緊要，我哋開咗幾次會」，要求有充足時間釐清所有問題。

陸頌雄在幾名議員發言後指，之前會議後已經有共識，議員希望勞工處釐清一些問題，希望議員發言時聚焦「追佢一啲問題」，而不是重新開始政策討論。

否認開快車 陸笑指邵家輝：你先係老司機

「大家之前抒發感受個啲嘢呢，公眾都理解嘅，業界都明白大家嘅意見或者立場喇，無需要過份重複，希望集中啲、精簡啲個問題。」陸頌雄點名邵家輝：「人哋覺得我偏心你添啦其實，我畀咗9分鐘時間你。」引來邵家輝一笑。陸頌雄續說：「你話我開快車啦，我肯定唔係啦，你先係老司機啦，係咪？」重申要控制發言時間，希望維持在每人3分鐘。

不過，陸頌雄提醒後情況未有改善，選委界別議員陳曼琪發言即有5分鐘，陸頌雄提醒議員要跟進議題，而非提出新問題。

郭玲麗、邵家輝、江玉歡、陳紹雄亦離場

到了逐條審議環節，陳曼琪多番追問，官員則表示沒有補充。陸頌雄與陳曼琪就發言內容交鋒，陳曼琪認為陸頌雄要代官員作答，說：「你畀我講埋先啦！你做咩要截住我呢？人哋都話無補充，你做咩要幫人哋講埋啫！」陸解釋想聚焦問題，指發言已經離題，陳曼琪即反駁：「我唔遠呀主席！你知唔知個問題好嚴重呀，你意識唔到問題嘅嚴重性呀！我諗我講嚟都無用。你根本就係要過！你根本就係唔尊重我哋！」陸頌雄要求官員作答下一條問題，陳曼琪大表不滿：「主席呀！我好唔滿意，我離場！」言畢邵家輝、江玉歡、陳紹雄、民建聯郭玲麗亦起身離開。

立法會內商界與勞工界議員衝突，已不是第一次出現，7月7日討論最低工資兩年一檢的會議上，多名商界、勞工界議員唇槍舌劍，陸頌雄更爆出金句：「（香港）幾時cheap到要去鬥人工平？」而9月9日的職安健委員會，工聯會郭偉强說不明白為何有議員要求調低最高罰則，直言見到此要求「無名火起」。