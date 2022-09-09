職安修例闖立會　陳紹雄批罰千萬過高　郭偉強：向受害者傷口灑鹽

安達臣道房協地盤前日（7日）發生奪命工業意外，天秤倒塌導致3死6傷。立法會現正審議修訂職安健法例，讓勞工處以「可公訴罪行」形式檢控違例僱主，最高罰款由50萬元提升至1,000萬元，相關法案委員會今日（9日）開會，選委界議員陳紹雄稱，政府不能單靠提高罰則加強職業安全，現時更不適宜於業界傷口上灑鹽，建議將最高罰款降至600萬元。

工聯會郭偉強批評，不盡快修例才是在傷者家屬傷口灑鹽，他說，除非是罔顧職業安全，否則發生工業意外是「難過中六合彩」，不明白為何有議員要求調低最高罰則，直指「無名火起」:「如果佢（工程公司）明知故犯，刻意唔做職業安全工作，呢啲公司係差到不能夠再差，我唔明點解有人為呢啲，差到不能夠再差嘅人辯護。」



陳紹雄倡最高罰則降至600萬元

陳紹雄質疑政府，聲稱建議最高罰則參考了其他地區，但卻沒交代這些地區的配套措施，例如透過創新科技有效減低因工死亡數字，認為當局不能單靠提高罰則來加強職業安全，應運用創新科技減少高風險作業，但業界反映政府在這方面表現不積極。

勞工處副處長梁永恩表示，認同不能只靠提高罰則改善情況，會繼續積極參與建造業議會相關小組，諮詢業界持分者，但他稱職安健罰則20多年沒有提升，有必要調整。

勞工處：其他地區罰則較香港更高

經民聯工程界議員盧偉國稱，他對工業意外引致的傷亡痛心疾首，指立法會不論界別，全體應一條心「搞好職安健」。不過，他不滿處方多次提出不同的最高罰則，一度提出5,000萬元，其後又降至1,000萬元，形容處方順口開河，令人無法信服。他另提質疑，指政府提出經簡易程序定罪，僱主最高罰款可達300萬元，同樣過高。

梁永恩回應指，制定簡易程序定罪罰則時，同樣參考了外國水平，很多地方的罰則較香港更高，例如澳洲最高罰款2,200萬，加拿大900萬元，相信300萬元是合理水平，而且有足夠阻嚇力。