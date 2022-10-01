國慶｜李家超憶新選制及抗疫：關鍵時總有祖國　一國兩制最佳保障

今日是國慶73周年，特首李家超早上在慶祝酒會致辭，表示香港回歸25年來取得驕人成績，當中經歷不同挑戰和考驗，但總能夠轉危為機，遇強愈強，主要原因是「一國兩制」為香港長期繁榮穩定提供最佳制度保障，香港不論開拓機遇，以至抵禦衝擊，每一個關鍵時刻總有祖國作為堅強後盾。

李家超強調，香港擁有多不勝數的優勢，當中背靠祖國、聯通世界的獨特優勢無可取代，對香港前景充滿信心。



國家堅強後盾 港總能危轉機、遇強愈強

李家超稱，近年中央頒布實施《港區國安法》，「完善選舉制度」，落實「愛國者治港」，令香港由亂到治；今年初香港面對嚴重疫情，中央全力支援香港抗疫，內地專家組及醫療隊火速赴港，鐵路水路直送物資，七日建成方艙醫院，令疫情最終受控，這種護港情切的中國速度和民族關懷，每個香港人都歷歷在目，不會忘記。

他指，國家主席習近平今年親臨香港出席「七一」慶回歸大會，發表重要講話，成為特區政府的施政藍圖，會帶領團隊竭盡所能，實踐習近平的希望和要求，不負所托。

李家超出席升旗儀式。（張浩維攝）

抗疫路不躺平 風險可控下釋最大經濟活力

李家超提到，在抗疫路上特區政府不會躺平，繼續努力管控疫情，會在風險可控下，同時維護民生活動，盡量讓社會有最大的經濟活力，維持香港國際競爭力，提升發展動力。他強調，現時是本港由治及興的關鍵期，他對香港前景充滿信心，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是無可取代。

他強調，香港是自由、開放及便利營商的國際大都會，是世界最自由經濟體、亞洲最大國際資產管理中心、全球最大離岸人民幣中心，亦是亞洲唯一擁有五間世界百強大學的城市，有世界一流的經商環境，低稅率，資訊自由流通，教育水平高，勞動人口富有生產力和韌力，擁有多不勝數的優勢。

▼國慶升旗禮情況▼

