國慶｜李克強：一國兩制堅定不移　支持「港人治港」融入國家大局

國務院昨日（30日）舉行國慶73周年招待會，總理李克強表示，會堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，全力支持特別行政區政府依法施政、發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。



李克強代表黨中央、國務院，向港澳同胞致以親切問候。他稱，73年以來中國人在中國共產黨領導下發奮圖強，戰勝各種艱難險阻，國家發展成就舉世矚目，本月將召開的中共二十大，是國家邁上全面建設社會主義現代化國家的一次「十分重要大會」。

國家發展極不尋常一年 改革開放基本國策

他說，今年是國家發展歷程中極不尋常的一年，而改革開放是基本國策，是推動發展的根本動力，中央會堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持壯大市場主體，堅持依法行政，打造市場化、法治化、國際化營商環境；推進高水平對外開放，穩外貿穩外資。

李克強提到兩岸政策，指中央堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一及民族復興歷史偉業。中國堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路。