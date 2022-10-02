總商會梁兆基：香港遠未復常　與內地完全通關才可恢復過往條件

香港總商會總裁梁兆基今早（2日）在商台節目上表示，商界希望政府盡快實施入境「0+0」檢疫，讓客流及大型國際商貿活動回流本港，推動本地經濟反彈，但承認即使本月下月實施「0+0」，第四季經濟都未必趕及受惠，至少要到明年；又認為本港如果未能與內地完全通關，相信難以回復以往的營商條件。

他又重點談及本地人才危機，認為本地勞動力無論在高、中、低層皆有短缺，若政府沒有大刀闊斧的改革、無足夠外勞填補，商界唯有將生意遷移至外地。



▼9月26日 「0+3」檢疫安排實施首天情況▼



指香港「遠未復常」 因與內地關卡仍在

梁兆基指，本地大型活動要約1、2個月籌備，海外商貿活動若回流香港舉辦更加需要時間，最快明年首季才看到相關效益。他又引述總商會早前進行會員調查顯示，約三成大型企業在上半年疫情較嚴重時表明會考慮或已經遷離香港，當中約一成企業屬永久遷離，形容已是一個非常重要的「響號」。

他表示香港仍然有一定的競爭優勢，可是如果一些企業是將亞太區總部移至新加坡，這是中長期的事情，基於本港與新加坡條件「叮噹馬頭」，情況不能在短期內逆轉，因此希望香港完全復常後，再努力招攬企業回來。談到香港營商環境，他表明：「你話復常香港？其實遠未復常，即使係『0+0』，基本上嚟講你知香港係中西橋樑，即使係對外完全通關，都仲有內地個關卡。始終都要（與）內地完全通關，香港先至真係會恢復返以往嘅條件。」

此外，梁兆基指出商界對施政報告拭目以待，到底政府可以提供什麼優惠措施「搶人才」，質疑香港過去的人才輸入計劃門檻太高，着重一些非常高端的人才，如出色企業者、在行內有一定成績的專才等，但現時香港如要發展新的創科產業，中層人才反而是最重要的一環，「如果計劃門檻定得咁高真係冇得同新加坡、倫敦爭」，認為政府必須改變人才政策思維，大量輸入中高級人才，未來才可有競爭力。他又認為，如果政府放寬簽證、提供房屋津貼等，吸引人才長時間居留香港，對本港是雙贏局面，不認為會造成不公，但首要政府要解決房屋問題，否則會推高本地樓價，本地居民會受損。

輸入人才決定權從來都在政府手上，政府如果不積極放寬的話，企業是做不到的，商界最多能做的是「搬去第二度」，哪兒有人（工作）就去哪兒營商。 香港總商會總裁梁兆基

指經濟現結構性危機 急需輸入外勞

梁兆基苦笑指，香港年青人數目比中老年人，「大家都清楚，（青年人口）得老年人三分一左右，點樣支持未來勞動力呢？」更指現時香港經濟出現結構性的危機，「最近失業率好低，但又係負增長，呢個真係好少見，以往如果經濟負增長，失業率都會去到百分之六、七，但𠵱家個情況係識做嘢都唔使不擔心冇嘢做，好多企業都搵唔到足夠人才。」

梁兆基指，勞動人口不足的問題橫跨各行各業，而根據總商會去年一項調查，本地離開得最多的人才，集中在中層級別，很多企業形成經驗斷層，再不補充外來人才，未來經濟會出現幾大的結構性危機。他明白一提到輸入外來人才，本地勞工就會擔心引入競爭、拖低薪酬，但表明營商成本太高，對整體經濟都沒有好處，勞工與商界是「同坐一條船」。他希望政府在施政報告中，人才政策方面有大刀闊斧的改革，尤其要從外勞輸入著手。

梁兆基。（資料圖片）

對青年抗拒北上發展感可惜

梁兆基又提到，過往香港扮演中西橋樑角色，但隨著反全球化、疫情及戰爭威脅下，香港迫切需要尋找新定位。其中對於香港青年人，梁兆基指以商界所接觸的經驗來看，似乎他們未必很熱衷內地市場，反而西方國家不少人比香港青年更熱衷於內地發展。「香港青年流動性好低，除非本身喺內地讀過書或者喺內地有親戚，否則基本上係冇一個意願長久喺內地工作。」他直言，商界對於新世代這種取態感到可惜，因內地市場是大趨勢，亦是很好的機會成就青年的事業。「如果因為意識（形態）方面嘅抗拒，就失掉一個咁大嘅機會係好可惜。」

他又指，內地近三十多年來有很大改變，當然是否最理想的邦國，不同人有不同看法，但國家確實在不斷發展，香港人需要爭取機會，人民心態如果不積極進取，這個城市不會有長足的發展。