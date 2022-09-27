0+3｜總商會料約1成商務活動流失　籲盡快放寬至「0+0」吸引回流

入境檢疫措施由昨日（26日）起放寬至「0+3」，香港總商會總裁梁兆基表示，「0+3」有助吸引一般商務旅客來港，惟對舉辦大型商務展覽及會議的吸引力不大，長遠來看，預計約有1成商務活動永久流失。

廠商會會長史立德提到，雖然新政策能減輕訪港旅客的不便，惟本港檢疫措施相比其他地方下，對商務客仍較不吸引，呼籲政府盡快放寬至「0+0」，以助其節省時間和金錢。



史立德：香港仍要「追落後」

梁兆基表示，取消酒店隔離後有助吸引一般商務旅客來港，惟基於旅客在抵港首3天仍受「黃碼」限制，因此他預計短期內大型展覽及商業會議仍會相對「躊躇」，不過業界對實施「0+0」抱有樂觀態度，期望政府可於年末前可推出「0+0」。

梁兆基坦言，香港現行檢疫政策仍較鄰近地方嚴謹，如新加坡，因此有部分商務活動遷移至新加坡舉行，承認部分活動遷移後，因回流成本較大，或使本港流失約1成活動。惟他強調香港原有自身優勢：「近年香港有防疫限制 ，有啲活動可以話係被迫搬去第二到，但我相信啲活動會因應自身需求，最終都會返返嚟。」

史立德指到推出「0+3」後，旅客已不必在機場等候核酸結果，大大減輕訪港旅客的不便。不過他坦言「香港要追落後」，若要吸引更多商務旅客來港，政府需進一步放寬檢疫限制：「而家旅客仍然要遵守黃碼限制，無得去公眾場所食嘢，對旅客嚟講都係唔方便。」

他補充指，「0+3」實施一段時間後，若本地疫情走勢並無大礙，政府應積極考慮放寬至「0+0」，惟他提醒指放寬前，當局需有不同準備工夫，如增加航班數量、人手安排等。