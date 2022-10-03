李家超肯定廣東社團總會努力　王瑞軍：冀社團成政府忠誠支持者

特首李家超今日（3日）出席香港廣東社團總會慶祝活動。他致辭時指，近來出席不同國慶活動，很高興各個團體也舉辦活動祝賀國家73歲生日。他亦感謝香港廣東社團總會長久以來的努力，協助推動兩地交流發展，團結居港鄉親，甚至在第五波疫情期間，總會更動員數千人助港府抗疫。



除李家超到場祝賀外，同場參加者包括中央政府駐港聯絡辦副主任何靖、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、全國人大常委譚耀宗等，廣東省常委、統戰部部長王瑞軍則以影片形式致辭。



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李家超表示，廣東和香港文化相連、民俗相近、語言相通、人緣相親，一直保持緊密的合作和往來。粵港澳大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。他承諾：「香港必定會把握機遇，繼續與廣東省加強合作，各展所長，優勢互補，共同推進大灣區建設，為兩地人民拓展機會，創造更美好的生活。」

王瑞軍肯定香港廣東社團總會的工作，希望總會可以落實國家主席習近平重要講話的精神，高舉愛國愛港旗幟，做「一國兩制」方針的捍衛者，做特區政府依法施政的忠實支持者。

總會主席龔俊龍則指，香港迎來新氣象，這為總會提供了更好的平台及機遇：「我們深感責任重大、使命光榮」，未來將會繼續發揮民間力量，切實排解民生憂難，積極參與18區社區治理。

李家超離場時被問到有關放寬至「0+0」的時間表，及會否於10月上旬推出，惟他未有回應。