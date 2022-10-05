新方向倡北環線南延分散東鐵、屯馬線壓力　推動高鐵「地鐵化」

《施政報告》於本月中公布，香港新方向今日（5日）發表建議書，就交通、科創產業、人才、青年，及環保發展等方向提出建議。



新方向立法會議員張欣宇建議，將北環線由錦上路向南延伸，途經東北葵涌一帶後，直接接入九龍市區，形成第三條南北鐵路。他認為，南延鐵路線後，可為舊區重建提供交通配套，更可分散東鐵線及屯馬線的壓力。



建議東延至沙頭角口岸

張欣宇補充指，現時屯馬線新界西北連接九龍的運力已接新飽和，加上未來區內規劃將增加逾十萬個新住宅單位，增加數十萬人口，他認為規劃及興建新的鐵路路線圖的需求迫在眉睫。除將北環線南延外，他認為政府亦應展開研究北環線東延的可行性，規劃將北環線伸延至沙頭角口岸，促進港深東部軌道無縫對接。

另外，新方向期望可推動港深之間的高鐵「地鐵化」，即加密班次、增設企位、廢除時限式車票，以及引進或改造新電力動車組，使高鐵可充份發揮香港西九站至深圳福田站僅需時15分鐘的優勢。

提到「北部都會區」發展規劃，新方向新界北社區主任溫啟華認為，政府可利用港鐵羅湖站及口岸大樓搬遷的契機，在原址建設大型跨境購物、娛樂和消費中心，以紓緩北區過往「水貨客」的問題。

改革優才計劃 倡新產業區興建人才公寓

至於該如何搶人才，新方向建議推出「獅子山計劃」，設立專門的人才引進渠道和人才認證計劃，同時改革優才計劃，包括，取消現有限額、取消對非永久居民的區別對待、在新產業區興建人才公寓等。

為凝聚青年，新方向建議政府多舉辦青年喜愛的大型文娛活動，例如動漫節、草地音樂節、大型國際賽事等。