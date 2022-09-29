施政報告｜港九新界社聯晤特首　冀獲撥款組關愛隊、交民政處督導

港島各界聯合會、九龍社團聯會及新界社團聯會，今日（29日）約見特首李家超就《施政報告》表達意見，各聯會代表要求李家超將施政重心下移，重視地區組織力量，建議當局與三個聯會簽訂「地區服務及關愛隊伍」合約，恆常撥款支持地區工作。



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盼施政重心下移 納港九新界社聯為長期伙伴

九社聯會長王惠貞建議，政府與三個聯會簽約，將他們納入地區長期合作指定團體名單，由民政事務總署設立專項資金恆常支持，並由地區民政事務處督導具體工作。

港島聯理事長、立法會議員蘇長榮表示，為了讓公共服務及地區服務掛勾，資源能夠滲透到地區，希望政府下移施政重心，加強地區的管治及統籌力量，尊重地區組織地位，分配更多資源。新社聯副理事長、立法會議員李世榮亦認為，基層社團有能力及專業人才承擔政府的社福服務，希望當局給予機會。

三個社團同時就土地房屋、婦女福利、國民教育等提交建議。九社聯理事長徐莉認為，香港青年民族認同感不足，導致反修例及佔中事件發生，促請當局設立基金支持國民教育，承諾地區組織會全力支持並推動。李世榮則建議，政府為土地房屋面積訂立指標，例如住宅用地由現時佔全港土地7%，提升至12%，讓部門有目標可依。