李怡逝世︱一生經歷三次希望及衝擊　陶傑：香港無佢只係金錢社會

香港著名作家李怡今晨（5日）在台北國泰醫院病逝，告別儀式將於10月22日下午2時在台北舉行。李怡由1970年代創辦多本刊物，其中以《七十年代》最為著名，在知識份子之間甚具影響力，雜誌初期受中共資助，後期脫離左派更名為《九十年代》，發表不少批判兩岸的文章，先後被台灣及內地查禁，但卻享譽華人知識圈。

李怡筆耕逾60年，一生與文字及書本結緣，文章針砭兩岸三地時政，卻受當政者所惡。作家陶傑接受《香港01》訪問，形容李怡一生經過三次希望及三次衝擊，是西方自由知識分子的典型，形容香港「有很多醫生、律師，但只有一個李怡，一本《七十年代》。」



陶傑指，李怡是香港秉持良心、講真話的知識份子之一。（資料圖片）

數周前確診新冠入院 畢生與文字結緣

陶傑表示，李怡數星期前因確診新冠肺炎而住院，曾經發燒又退燒，住院期間一直在隔離，外人無法探望。

陶傑讚揚李怡是香港秉持良心、講真話的知識份子之一，1970年代創辦左派刊物，以及青年書刊，早期已經擁有影響力，當中《七十年代》評論兩岸三地政治局勢發展。翻查資料，《七十年代》初期接受中共資助，1980年李怡脫離左派，1984年雜誌更名為《九十年代》，曾先後被台灣及內地查禁，獨特的批判風格及中肯敢言作風，備受華人文化圈器重。

《九十年代》時期，雜誌刊登了眾多批判兩岸政權作品，不少都未能在內地或台灣刊登，李怡生前曾受訪指雜誌是得益於當年香港自由的環境，他亦曾解釋當年脫離左派，是不想自己的自由意志遭支配。

1998年《九十年代》休刊，香港電台特別為李怡製作鐫刻的牌匾留念。（李怡Facebook）

鄧小平趙紫陽上台見希望 雜誌更名《九十年代》

陶傑認為，李怡難得在於一生經歷三次希望和三次衝擊。「四人幫」掌政時期，李怡創辦的刊物含蓄地宣揚中共思想，但四人幫倒台是他的第一次衝擊，令他反思為何時局會這樣。後來鄧小平、趙紫陽等中共官員在八十年代主政，讓他再次對中國燃起希望，亦將《七十年代》更名為《九十年代》，以示對前景的盼望。

然而，1989年「六四事件」對李怡來說是第二次衝擊，及後李登輝在台灣推進民主化，為李怡再帶來希望。然而，2019年香港反修例事件，對李怡來說是第三次衝擊，陶傑憶述李怡對年輕人爭取民主很有感動，亦自愧不如。後來《港區國安法》實施，李怡對香港前景失去希望，因此移居台灣。

陶傑表示，李怡一生堅持自由民主、關懷弱勢，是西方自由知識分子的典型，而他認清自己所信之後能夠糾正錯誤，是十分難得。陶傑指：「香港無咗佢，只係金錢、商業社會，有很多醫生、律師，但只有一個李怡、一本《七十年代》。」