7醫免針紙︱ 江玉歡重申言論無不妥　李浩然：盧防止不當行為合理

立法會議員昨日（4日）嚴厲批評，醫務衞生局局長盧寵茂宣告7名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，所發出的2萬多張免針紙全數無效，是沒有法律依據及「專橫」。



事件引來政界及社會熱烈討論，江玉歡今日（5日）傍晚再發聲，布望回歸理性討論，重申要求政府以理、情、法看待事件並無不妥。



立法會議員李浩然則不同意江玉歡的批評，認為盧寵茂的做法是要防止不當行為，制止犯罪行為延續。



疫苗通行證「免針紙」事件，江玉歡批評一次過取消涉案針紙無理，引起政界討論。（資料圖片）

江玉歡：要求政府情理法看待並無不當

江玉歡在Facebook再次就「免針紙」事件發帖。她說每個求助個案和意見都有細讀，作為律師和立法會議員，用中立公正及理性態度去看一條法例，和要求官員以理解釋是應有職責。

她強調「599章」各條例對市民日常生活影響很大，而要求政府以理、以情及以法看待，並無不當之處。

江玉歡說，昨日發帖後出現了不少非理性的留言，而對於政治化的抹黑並沒有放在心中。她說，只有回歸理性討論，香港才會走得更遠更前，只要一日有市民反映，她也會認真看待個案事實和法律。

李浩然認為，符合資格的市民尋找另一名醫生再開「免針紙」並不困難。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

李浩然：符合豁免資格市民可找另一醫生再開證書

事件在政界亦有不少討論。李浩然不同意江玉歡的批評，指「合理懷疑」只是一種模糊的表述，而這宗事件中，7個醫生發出了2萬多張「免針紙」明顯有問題，「為何不能在公眾利益的前提下停止這些豁免呢？」

對於會否「錯殺良民」，李浩然認為，一些確實符合資格的市民，找另一個醫生再發出一張證書並不困難。如果未能這樣做，「是否應該和合理懷疑這些證書持有人事實上就是在跟那些醫生密謀濫發豁免？」並認為這情況下應該受到法律制裁。

李浩然認為，在得到最終結果前，基於公眾利益作考慮，一概取消涉事證書會較有效率，而取消這些證書「正正是要制止犯罪行為的延續」，而盧寵茂的做法是要防止這種不當行為，認為是合法合理。