二萬免針紙下周失效　江玉歡斥專橫、無法律依據：是誰壞了法治？

7名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙）被捕，案件仍未開審，但政府日前（9月27日）已率先宣布，他們合共發出2萬多張醫學豁免證明書將不獲接納，並會由10月12日起失效，不過政府至今未交代法律依據。

立法會選委界議員江玉歡於社交網站指出，點名質疑醫務衞生局局長盧寵茂，指法例沒有賦予其廢除豁免醫學證明書的權力，質問為何局長一句「合理懷疑」就可以在未舉證之下，單方面宣布證明書失效，反問：「法治是香港的基石，亦是一國兩制的重要一環。如今是誰壞了法治？」



作為律師，作為有份審核599L章的立會議員，實在容不下法治的社會有這樣專橫的手段。 立法會議員江玉歡

指政府對法律態度兒戲：法治社會容不下這種專橫手段

文章以「何時變得專橫」為題，指法例第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》沒有賦予局長廢除豁免醫學證明書的權力。「但盧局一意孤行，用『合理懷疑』作為理由，一併廢除二萬多張證明書，好一個殺一儆百。法律沒有授權的，難道就隨便可用『合理懷疑』來做最後殺着？若法律是可以這般兒戲，何必要經過繁複的立法情（按：程）序。」

江玉歡於又指，「合理懷疑」一說令一些法律界朋友也嘩然。「對着七位醫生的指控，尚且需要舉證，何解涉及二萬多個市民的證明書能不用舉證，通通用『盧局懷疑』一網打盡。作為律師，作為有份審核599L章的立會議員，實在容不下法治的社會有這樣專橫的手段。」

政府口中要護老護幼，但偏偏在三年疫情下，最受苦的亦是一長一幼。有天聽電台節目，聽到嘉賓說過去三年，很多居住在院舍的長者難與家人見面，亦鮮有外出活動，活像一個不見天日的監獄，可悲。 立法會議員江玉歡

將落區了解市民慘況

江玉歡指，政府可能會認為安排二萬多個市民到公立醫院再補領證書，若取不到最多延長打針期限，「說穿了，還是間接強迫市民打針。」又質疑政府急急延伸疫苗氣泡（按：即疫苗通行證）至5歲以上兒童，有違兒童的基本學習權和享有家庭生活權，偏離了599L章下的前提與目的。

她提到，近日收到不少家長投訴指兒女進不了圖書館，參加不了課外活動，進不到餐廳。「這全是政府意料之內，可惜還是一意孤行。有家長說慶幸天氣涼了點，還可在公園或路邊與兒女『嘆』外賣。」表明將於今個周末巡迴各區，看看市民所言的情景。

由七名涉嫌濫發「免針紙」醫生所發出的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，將於10月12日起失效。（政府新聞處）

《香港01》較早前翻查醫委會現時用於監管醫生的《醫生註冊條例》及《醫生（註冊及紀律處分程序）規例》，未見有條文提及醫生發出的證明書在什麼情況下會失效；至於《香港註冊醫生專業守則》有列明醫生如以專業身份出載有失實或誤導聲明或其他不當的證明書，將會面對紀律處分程序，但條文無列明在紀律聆訊前醫生發出的證明書會失效。呼吸系統科專科醫生梁子超、執業大律師陸偉雄當時分析，相信衞生署是以行政手段令「免針紙」失效。