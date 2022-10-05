拆局︱江玉歡批局長「專橫」政圈稱奇　學者：敢言議員空間仍有限

昨日（4日）凌晨立法會選委界議員江玉歡突然在社交網發帖，「嬲爆」批評醫務衞生局局長盧寵茂，質疑其宣告7名涉嫌濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙）的私家醫生，所簽發的2萬多張證明書無效，欠缺法律依據，用詞相當尖銳，直指做法「專橫」，更反問：「如今是誰壞了法治？」帖文在網上廣為流傳，亦令政圈嘖嘖稱奇。



有學者指，議員希望在新議會之下突顯與其他議員的不同，所以希望多用尖銳的批評引起公眾的注意，也填補民主派過往部份監察政府的功能，但政治現實是，現時的「主旋律」仍然是保護李家超政府的民望不受損害，因此這種對政府「是其是，非其非」的空間相當有限。



7名醫生發出的免針紙將會被取消，涉及兩萬多人。（資料圖片）

議員：唔知仲以為係「深黃」寫

江玉歡的文章主要論點是法例第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》無賦權其「DQ」免針紙，內文除批評局長「專橫」，同時大力批評政府「間接強迫市民打針」，更指「政府口中要護老護幼，但偏偏在三年疫情下，最受苦的亦是一長一幼。有天聽電台節目，聽到嘉賓說過去三年，很多居住在院舍的長者難與家人見面，亦鮮有外出活動，活像一個不見天日的監獄，可悲。」言辭的尖銳程度，在新選制下的立法會十分罕見。

事實上，這已非江玉歡第一次嚴厲批評政府。今年6月，政府擬修改做法，繞過立法會「先訂立後審議」的程序，直接公告限聚令人數的調整，就引起議員反彈，當時江玉歡正是其中一位主力批評政府的議員，絕對「唔易話為」。

文章在政界人士間廣為流傳，一名有政黨背景的立法會議員向筆者笑指：「如果遮住個名，真係會以為是『深黃』嘅人寫。」一名無黨派議員私下嘆道：「（用詞）真係好癲。」就連社交網站上一些親民主派網民的重地，都分享江玉歡此一說法。

江玉歡的文章在立法會議員之間流傳。（資料圖片/李澤彤攝）

江玉歡：反映市民心聲 未收「提示」

江玉歡回覆《香港01》查詢時表示，相信自己發表的言論反映市民心聲，很多市民也感同身受。她強調自己只是道出法律問題，沒有收到其他建制派或「西環」的「溫馨提示」。

她解釋，免針紙是「599L章」下列明的指定醫學豁免證明書，並非普通醫生紙，「599L章」並無賦予盧寵茂廢除醫學豁免證明書的權力，加上「599L章」是成文法，不能透過行政指令改變規定，必須要修改法例。她質疑盧寵茂在作出廢除免針紙的決定前，有沒有諮詢律政司的意見，希望盧寵茂回心轉意，容許持有免針紙的人士繼續使用。

對於政府「谷針」，江玉歡指，很多國家也只是用說服市民的手段提高疫苗接種率，對使用高壓手段非常謹慎，強調本港的自由可貴，在疫情受控的情況下，市民應有自由選擇是否接種疫苗的權利，「人有選擇㗎嘛，（疫苗）接種率去到咁高仲逼針？唔係吓嘛？」

她又指，從傳媒得知有未打針的老人家，生日希望能與家人外出食飯，希望政府的措施可考慮到法理情，「可能係人哋老人家最後一次同屋企人食嘅生日飯，疫情都已經三年，係咪時候講講情呢？」

湯家驊認為，醫務衞生局局長在「599L章」條例下有一定的權力。（資料圖片/歐嘉樂攝）

資深建制抱不平：盧寵茂相當重視科學數據

在法律層面，局長「DQ」免針紙的權力確實可能引起公眾疑問。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，「599L章」條例下，確實沒有明文規定局長可廢除豁免證明書，不過他指，條例賦予局長全權就進入表列處所作出指令，加上虛假文件沒有法律效力，「所以說局長沒權相信是有爭議性的」。

「599L章」第17條「指明醫學豁免證明書」，列明醫學證明書的條件，但並沒有列明免除證明書的情況和程序。而「599L章」第3條「局長可發出疫苗通行證指示」，指局長可以在兩項因素之下，就任何類別的處所或公共交通工具發出指示，該兩項因素包括該處所會構成或有可能構成傳播風險，以及為了預防傳播而有必要發出該指示。

亦有資深建制派人士反映，縱使法例條文有一定爭議性，但個人認識的盧寵茂，是一個非常重視科學數據的人，向議員解釋任何政策的調整，例如放寬檢疫安排等，都會詳細引用數據，「（盧寵茂）做每一個防疫政策都務求精準，所以『專橫』兩個字，我個人是理解不能」。他又認為，「599L章」的內容涵蓋範圍甚廣，給予局長的權力也相當大，議員固然有表達意見的自由，但也不宜用一些情緒化的字眼批評。

蔡子強指，個別議員希望突出聲音，填補監察政府行使公權力方面的真空。（資料圖片/鄭子峰攝）

蔡子強：太尖銳批評政府有難度

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指出，現時新政府上任後的「蜜月期」未過，建制陣營不同持份者包括「西環」，仍然希望給予李家超政府時間。他說，綜合不同媒體報道，「西環」不時都會向立法會議員「溫馨提示」：「整個主旋律，都是希望對政府的批評留有分寸，不想令特區政府民望受損，和『林鄭末期』完全不同，當時『西環』基本上是不管的。」

他指在這個大背景之下，總會有個別議員希望聲音比較突出，填補民主派消聲匿跡後，監察政府行使公權力方面的真空：「他們都知道市民不希望只有一把聲音，來來去去都是說那幾句的話，是很厭惡性的。」所以他們想盡可能爭取政治空間，自己也多點市民認識，在90個議員之間，不至於「淹沒」在人群中，但蔡子強坦言，這類議員的空間非常有限。