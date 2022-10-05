7醫免針紙︱ 陳國基促受影響市民盡快諮詢其他醫生意見

警方早前拘捕7名醫生，涉嫌濫發「免針紙」，涉及兩萬多張醫生紙，醫務衞生局局長盧寵茂宣告該些「免針紙」無效，引起社會及政界熱議。



政務司司長陳國基今日（5日）晚上發文，指寬限期後停止上述免針紙資格，「這樣的安排絕對是『合情合理』」。



涉及濫發針紙事件的2萬多個個案，寬限期至10月11日，政府呼籲相關市民應盡快諮詢其他醫生的意見。（資料圖片）

陳國基在Facebook撰文指，事件發生後多個醫生和醫學團體亦發表聯合聲明強烈譴責濫發行為，並對有指醫生牽涉在內而深感不安及關注。

他表示，根據防疫規例，醫學豁免證明書須載有註冊醫生的意見，指出持有人經臨床評估為不論何種類型於香港可供接種的疫苗均不適宜接種，而該證明書須符合衞生署署長指明的格式簽發。

指提供寬限期安排合情合理

考慮到該7名醫生涉嫌濫發「免針紙」而被捕，陳國基指，政府早前已宣布不再接納有關醫生過去發出的「免針紙」，並宣布為期兩周的過渡寬限至10月11日，又即時停止該些醫生通過「醫健通」系統簽發「免針紙」的資格。他表示，這樣的安排絕對是「合情合理」。

寬限期即將屆滿，陳國基表示，政府呼籲相關市民應盡快諮詢其他醫生的意見，以評估身體狀況是否適合接種疫苗，醫管局亦已經提供渠道供這些市民接受評估。