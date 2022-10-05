李怡逝世︱生前受訪：忠於心智「脫左」　六七暴動前希望寄托左派

香港著名作家、時事評論員李怡今晨（5日）在台灣離世。1936生於廣州的李怡，一生與文字及政治評論結緣，年輕時信仰社會主義，到1981年脫離左派，政治身位由左轉右，創辦的雜誌以剛正不阿的兩岸評論見稱，先後遭受台灣及內地查禁。李怡生前回顧這段往事時，解釋當時有了「要忠於自己」的醒覺，覺得整個社會由權力主導有很大問題，因為權力並不理性、亦無法量化。

近年香港經歷連串社會運動及政治事件，特別2014年「佔中」後，本土思潮與傳統民主派路線爆分歧，李怡多次聲援本土派。前年《港區國安法》實施，李怡移居台灣，去年《蘋果日報》停刊前宣布擱筆，形容港區國安法是「實實在在的壓力」，晚年繼續在網上連載回憶錄，講述自己一生經歷及立場轉變，對香港前途及社運的看法，當中特別關注年輕人及海外港人處境。



六七暴動前對港沒歸屬感 所有希望寄托「左派」

年輕時同樣是社會主義信徒的中原集團創辦人施永青，六、七十年代曾在左派學校任教，他接受《香港01》訪問時，指李怡的《七十年代》，1970年創辦之初有著解釋共產黨政策的功能。不過，文革「四人幫」令李怡與中共漸行漸遠，其後曾發起籌款讓《七十年代》自立，施永青當時亦曾參與贊助，以支持和繼續訂購《七十年代》。其後經歷「六四事件」，李怡在思想上的民族主義色彩更大為減少。

李怡生前接受訪問也提及心態上的轉變，指自己1948年來港，到「六七暴動」前都在左派機構工作，無論自己、以至社會都對「香港」沒認同感及歸屬感，自己亦將所有希望寄托在「左派」及祖國，到1980年代才醒覺，不想自己的自由意志遭支配。李怡曾在一次專訪提到，「香港回歸之後，如果我仲可以隨自己心意寫自己所想嘅嘢，仍舊有地方可以發表，我當然做中國人......如果唔可以嘅時候，我做個人，不做中國人。」

作家陶傑則形容李怡，這種轉變「由『愛國』轉而愛香港……由孤戀一片酷苦的土地轉而奔向璀燦的星空，他為弱小仗義，為自由呼號，秉常識執言」，是自由主義知識份子的典型，也窮一生希望中國好。

李怡去年底因心臟疾病入院，先後進行兩次手術，沈旭暉上載李怡入院前聚餐照片。（沈旭暉Facebook）

80年代由左轉右 受訪稱自由心智最重要

李怡其後長年在報刊寫小品及政論，詞鋒尖銳、不時發表獨特異見、立場鮮明，分析兩岸三地政治局勢發展，也主持港台節目《一分鐘閱讀》等。李怡2005年起擔任《蘋果日報》論壇版主編，撰寫社論專欄，也出版《香港思潮》、《最壞的時代，最好的時代》一系列「人生100篇」書籍。

李怡為《蘋果日報》編撰專欄及評論文章長達20幾年，去年3月在專欄宣布因《港區國安法》而擱筆，《蘋果》其後在6月停刊。李怡生前曾稱，做人最重要有一個自由的心智、以及自由的意願。陶傑形容他是自由思想家，是華人社會自由知識份子的代表人物，年輕時信仰社會主義，傾情於中國，希望探索華人民主自由之路，不主張港獨和台獨，也希望中國人過好日子，但晚年覺得希望幻滅，只能在精神上支持台灣和香港的下一代找尋自己的路。

陶傑：李怡晚年覺希望幻滅 支持下一代尋前路

反修例運動後，李怡移居台灣，堅持在社交專頁連載《失敗者回憶錄》，總結及回顧時代跌宕。現時正流亡海外的本土派張崑陽在社交網站撰文，指自從本土思潮湧現，年輕人受盡千夫所指，李怡堅定不移站在年輕人一方、提攜指導，留下不少大智慧。

李怡去年11月曾因心肌梗塞到台大醫院治療，其後再接受兩次手術。目前在台灣任副教授的國際關係學者沈旭輝表示，上月曾見過李怡，提到李因心臟問題兩度做手術，幾個月來明顯消瘦很多，幾星期前染疫入院，「他一直笑說不會這麼快離開，因為要把自己的《失敗者回憶錄》完成，可惜，始終成為絕唱……」

李怡對上一篇《回憶錄》關於反修例，上月15日在社交網站刊載，並貼出2019年6月參與大遊行的照片。1980年代，李怡的《九十年代》長期報道及分析台灣民主運動，雜誌因而在台灣被國民黨查禁，其後台灣解嚴並舉行民主輪替，遠走台灣的他在這片土地與世長辭。