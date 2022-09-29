史立德料11月峰會檢疫再鬆綁：0+0係遲早    人才流失不限高技術

香港中華廠商會今日（29日）舉行2022年度會員大會，會長史立德表示，香港經濟復蘇取決於對內地和海外的通關進度，檢疫安排放寬至「0+0」只是時間問題，相信11月國際金融領袖投資峰會一定會有比現時好的安排。



希望政府明年再派消費券

史立德致辭時指，年初第五波疫情導致商業市場半停頓，營商環境在第二季有所好轉，但外圍環境複雜，環球經濟全面走弱的風險正大幅上升、俄烏衝突、主要央行加息、中美關係等因素，令香港貿易前景充滿挑戰。他提到，社交距離措施逐步放寬和消費券，對促進零售市道回暖發揮一定刺激作用，然而本地金融機構持續上調息口，難免拖累樓市和股市的表現，影響市民消費意欲，而疫情期間香港勞動人口減少情況加劇。

史立德表明，香港經濟復蘇動力，視乎對內、對外通關進展。他指廠商會歡迎政府放寬入境檢疫至「0+3」：「但我們依然希望完全免檢疫政策盡快實現，與海外看齊，才可吸引海外人士來港。」他指，如果香港可以與內地實現一定程度免檢疫通關，內地旅客有助推動零售業復蘇，整體經濟前景或可轉趨審慎樂觀，2023年就有望實現2.5%溫和增長。

史立德提到，廠商會已就今年《施政報告》向行政長官提交建議，尤其產業規劃方面，對香港開新局很重要，例如在新界北部都會區方面，預留用地打造優勢工業示範基地、設立「通關緩衝帶」讓特定人才無障礙穿梭深圳和特定地點等。他指，過去兩年政府都有派消費券，而疫情影響所有行業，如果庫房情況許可，會建議政府明年繼續派消費券。

承認本地人才緊絀：高技術以外工種都缺人

有關11月的金融峰會，史立德指出當然希望政府盡快落實「0+0」，相信只是時間問題，「到時相信會有更好嘅措施安排」，具體時間要看疫情走勢。他認為，峰會對香港國際金融中心地位很重要，對峰會感到樂觀，強調毋須刻意與新加坡比較。

至於對內通關，史立德承認現階段情況比較不明朗，希望中共二十大後有好消息，形容是困擾廠商相當久的問題。他指，本地外貿出口今年明顯下跌，「有廠家直頭同我講，本身接咗單最後都被通知要取消」，下半年至明年第一季都不敢樂觀。

史立德表示，現時本港人才流失情況嚴峻，「即使唔係咁高技術嘅員工，人才都係咁都缺乏」，期望未來一、兩年部份移民會回流，但需要政府刺激經濟吸引他們回港。

工展會增添親子活動：有得睇有得玩

被問到年底工展會的籌備進度，史立德指今年工展會將在12月9日至明年1月1月舉行，廠商正密鑼緊鼓準備，出租攤位成績很好，形容是「一位難求」。他補充，今年工展會將新增更多元素，例如會加入玩具攤位，增設親子活動，務求「有得玩、有得睇」，以嘉年華形式吸引市民入場。