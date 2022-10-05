0+0月內成事？陳茂波：正朝復常努力　施政報告將有人才吸資措施

立法會今早（5日）舉行第三次前廳交流會，由財政司司長陳茂波率領多名局長及財金官員出席。陳茂波會後被問到，國際金融高峰11月舉行，政府會否於本月內放寬入境檢疫政策至「0+0」，他未有正面回應，但指新政府上任後，一直更改防疫政策以應對多變疫情，又稱自從宣布舉行金融峰會後，參加者反應積極，甚至有業界人士主動要求參與，「有信心可以成功舉辦」。

陳茂波稱，政府知道經濟和社會活動要盡快復常，正朝這個方向不斷努力。他預計明年經濟繼續有挑戰，不過對中長期表現有信心。而特首李家超約兩周後的《施政報告》，在吸引外資、企業及人才都會有措施出台。



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梁君彥：冀政府考慮後納入施政報告

出席的官員包括財政司副司長黃偉綸、房屋局長何永賢、發展局長甯漢豪、以及金管局總裁余偉文等，他們先後進入立法會前廳，會前官員與立法會主席梁君彥、以及一眾議員合照。陳茂波會後表示，與議員交流大致分為兩個範疇，分別為土地房屋與交通發展，以及金融創新與商務經濟。他認為，交流會可與70多位議員交流意見，撞擊思想，有助政府了解業界想法，更「貼地」施政，回應業界需求。

梁君彥則指，討論重點為經濟動力、吸引人才、房屋基建等，形容議員「都有好多意見」，期望政府可積極考慮議員的意見，納入新一屆政府首份《施政報告》中，期待議員復會後在立法會的參與。

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林健鋒：配合人才稅務措施可改善現況

身兼行政會議成員的經民聯議員林健鋒，希望在不影響醫療系統下，入境檢疫可盡早鬆綁至「0+0」。他指政府推出「0+3」後，各界反應良好，配合新的優才政策及稅務優惠，相信可以改善現況，認為大型金融機構仍然留港，只有部分員工離港：「新加坡月亮唔係特別圓，當地生活成本愈來愈貴。」

林健鋒談及疫下經濟重建，建議政府向海外旅客送機票、送酒店、送房間，吸引更多旅客。他亦轉述「朋友」透露，中共二十大會議後，香港與內地的通關政策有機會放寬。民建聯議員葛珮帆則指，在會上提出香港一定要更積極進取，吸引東盟企業、海外國企及民企到香港融資及上市、搶人才，以鞏固香港國際金融中心的地位。

工聯會倡大灣區購買樓供港人養老

另一重點土地房屋，工聯會議員吳秋北則表示，在會上向政府建議在大灣區其他城市購買空置房屋，供港人居住：「特別係住喺公屋嘅長者，佢哋可能想返大陸養老，咁政府就可以畀佢哋返大灣區住，生活質素都會大大提升，同時可以釋放本地公屋供應。」

新民黨會後表示，在交流會上提出重新考慮發展前南丫石礦場，指該地有可發展潛力，惟以往有反對聲音阻止，導致計劃擱置。新民黨早前曾到前南丫石礦場，居民均支持政府發展計劃，認為可在當區興建居屋，同時發展水上交通，相信可緩解房屋供應問題。