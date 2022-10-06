吳秋北倡內地買樓改公屋　成本不足港三成　供有意回鄉長者養老

工聯會會長、立法會議員吳秋北建議政府購買內地住宅，供公屋輪候冊的長者選擇到當地居住，他解釋於輪候公屋人士眾多，香港公屋建築成本約為內地一些二、三線城市的幾倍，有關建議是讓一些有意回內地安老的長者多一個選擇。



由政府管理 分配給輪候冊上長者

吳秋北昨天（5日）在立法會前廳交流會提出相關建議，他今早在電台節目進一步解釋，近來留意到內地樓盤的價格下跌，而香港仍有很多人在輪候公屋，基層市民住屋需求很大，居住問題急切，而內地既然有樓盤比香港便宜，而香港建屋成本又較高，何不用香港資源購買內地樓房。他指初步資料搜集，香港公屋每平方呎建築成本約二千多元，內地二、三線只需約港幣五、六百元。

被問到具體目標地點和計劃的對象，吳秋北建議主要針對一些輪候公屋中的長者，而本身有意願到內地落葉歸根、安老：「內地一些二線城市，例如珠海樓房呎價比較便宜，也很宜居，比較起來，當地的居住環境和空間都很好，那居住質量可以提升，只要有意願到內地，就可以安排他們過去，用公屋的價錢租給他們，由政府管理。」他認為這可令香港騰出更多公屋給輪候人士，一舉兩得。