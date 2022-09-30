10.5前廳交流會陳茂波帶隊 主要交流土地房策、經濟創科等
撰文：文維廣
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第三場立法會前廳交流會下周三（5日）舉行，由財政司司長陳茂波，率領財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪及房屋局局長何永賢等出席，主要就金融服務、經濟發展、土地供應及發展、房屋供應、運輸及物流、以及創新科技與議員交流，並聆聽意見。
交流會當日上午10時至11時30分舉行，期間也歡迎議員就不同政策事宜及關注事項，與官員交換意見。基於防疫考慮，出席人士交流會期間須全程佩戴口罩，並不准進食。
出席的官員還包括財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東、金融管理局總裁余偉文、行政署長盧世雄、以及證券及期貨事務監察委員會副行政總裁梁鳳儀女士。
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