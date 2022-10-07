政圈風聲｜二十大後將有宣講會　避免政治爭議　立法會補選不會急

中共「二十大」將於10月16日舉行，而《施政報告》則於10月19日公布，兩件大事都是政界焦點，而立法會補選以至區議會改革的議題，則未聞任何風聲。



有政界人士指，「二十大」前後都要避免出現政治爭議，加上時間不足，估計立法會補選無法在12月中港區人大選舉前後舉行。



2021年12月17日，時任政務司司長李家超到會議展覽中心，視察立法會選舉的準備工作。（政府新聞處圖片）

去年選舉10月初發通告 12月中舉行

立法會補選提名期需要在刊憲後開始，為期介乎14天至21天。提名期必須在選舉日前29天至42天內結束。以最短時間計算，若今天（7日）刊憲，明天（8日）起計有14天提名期，即提名期在10月21日結束。如提名期結束後的第29天舉行補選，即會在11月19日選舉。

然而基於需要籌備選舉所需的人力、場地和物資，及預留時間讓參選人宣傳政綱，通常選舉日期不會「計到咁盡」。以2021年立法會選舉來看，10月8日發出新聞稿，在正式提名前預留時間讓有意參選人士考慮，提名期定在10月30日至11月12日，選舉日期為12月19日。而2018年九龍西選區補選為時更長，11月25日補選，早於6月26日已有公布。

政界預期「二十大」後中港過境檢疫措施將會放寬。（資料圖片/余俊亮攝）

選委行程料不是決定補選日期重點

有政界人士指，政府方面考慮到港區人大選舉將於12月中舉行，為方便選委會委員留港投票，傾向在港區人大選舉前後舉行立法會補選。然而另有政界人士認為，在北京層面不會考慮選委行程，「總之決定投票日你就要在場投票，除非你唔想做啦！」因此，上述行程考慮不會是北京決定立法會補選日期的重點。

在實務上，政界流傳「二十大」之後會放寬中港通關防疫措施，因此就算明年1月或之後舉行補選，選委來往香港與內地亦遠較之前容易。

「有關方面」正專注二十大工作

時間上不必「趕頭趕命」12月中舉行，工作排程上立法會選舉亦不會優先。有政界人士指，「二十大」前「有關方面」要安排相關工作，「二十大」舉行時相關要員亦要赴京，到「二十大」後中央會在港舉辦宣講會，因此未來有一段時間，「有關方面」的工作重點都是圍繞「二十大」進行，補選刊憲等工作自然「放埋一邊」。

二十大前後 須避免引起政治爭議

再者，有政界人士收到提示，「二十大」前後不能公開討論政治爭議議題，立法會補選、區議會改組自然包括在內。為了避免政治爭議，相信政府亦不會在短時間內公布補選時間表。

回望2017年「十九大」，中央十九大精神宣講團成員、中央文獻研究室主任冷溶來港，向官員、高級公務員、中資企業代表及其他社會人士，講解「十九大」報告。去年《十四五規劃綱要》出台，中央在港舉辦更大型的宣講活動。據了解，今次「二十大」亦將有官方宣講團訪港，相關工作自然是首要任務。

「二十大」和《施政報告》備受注目，官員睇怕有排忙，「仲邊有時間處理具爭議嘅嘢？」