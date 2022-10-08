李家超數百日政績　稱0+3改變大須謹慎：理解有分歧　但欲速不達

新一屆政府上任百日，特首李家超今日（8日）在社交網站發千字文，臚列「百日工作」，特別提到入境檢疫放寬至「0+3」後，各行業界別明顯受惠，正部署更多社會經濟活動，強調政府必須保持謹慎、不可輕率。他說完全取消酒店檢疫是重大改變，會帶來未可預期的不確定因素，須管控風險及密切監察，強調任何措施都要有序及穩妥，不可帶來混亂，否則會適得其反，摧毀一直向前的順勢方向，欲速反而不能達。

李家超指，抗疫路上看法有差異可以理解，但不要讓差異將應對病毒的努力減值，強調一直期望「用行動解決分歧，用結果爭取信任，以成績累積互信」。他預告《施政報告》將涵蓋「搶企業、搶人才」、推動造地建屋「提速、提效、提量、提質」等措施。



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團隊迅速回應事故 形容政策千錘百鍊

李家超說，「百日施政」團隊每天都關注並回應民心所盼，明白「沒有最好，只有更好」，堅信解決民生痼疾要抱「持之以恆，必有所成」的信念。他一一列舉上任以來的工作，包括成立四個工作小組，就長期民生痛點難題加強領導、統籌和協調，包括應對跨代貧窮計劃、打擊清潔黑點、以及兩個土地房策工作組。

他說自己要求團隊迅速回應和處理市民關注議題，包括演唱會墮屏、工地冧天秤及道路塌樹等事故，以實際行動回應市民期望，並在日常政策構思過程引入「紅隊」概念，以換位思維作批判式全方位研究政策，令政策千錘百鍊。

施政報告將搶企業人才 推動造地建屋

李家超回顧抗疫工作，指政府一直全力應對疫情、不躺平，採取了多項措施，包括取消航班「熔斷機制」，制定「紅、黃碼」按風險分級管理，由七天檢疫改為「3+4」，之後再實施「0+3」安排，讓市民在風險可控下，有最大民生及經濟活動空間。