高級公務員北大讀碩士　李家超籲建內地朋友圈、借國家經驗治港

公務員學院與北京大學合辦「香港高級公務員公共管理碩士課程」，第一屆學員今日（28日）舉行開學禮。學員來自不同專業，都是獲所屬政府部門挑選提名，特首李家超形容，都是具備領導潛質、而且表現優秀的高級公務員，將成為未來公務員團隊的領導層。

李家超指，感謝港澳辦和北大鼎力支持，在課程設計、導師挑選和學員起居都精心及貼心安排。他希望，課程可以培養「愛國愛港」公務員，為全面準確貫徹落實「一國兩制」和建設香港貢獻力量。



首屆公僕碩士課程開班 精挑未來公務員領導

李家超對學員提出三點希望，包括在政策制定與治理上實踐學術知識，他說國家在改革開放、經濟建設和社會治理等成就有目共睹，學員應思考如何將國家經驗應用在香港，為民排難解憂，回應中央要求。其次，要加深對國家發展大局認識，李希望學員與內地官員和師生交流，考察不同地方，建立在內地的「朋友圈」，日後更要抓緊國家機遇，推動香港全面融入國家發展大局。第三，李家超希望學員從國情、港情看國際形勢，掌握國家在全球大局中的定位，為在國際舞台說好中國故事、說好香港故事作最好準備。

政府今年四月與北大就合辦課程簽訂協議，李家超稱，目標培養香港公務員隊伍的未來領導層。課程為期兩年，首年須在北大全時間修業，內容涵蓋公共管理與領導能力、國家治理與特區事務、國際事務與全球治理，以及社會調查與管理實踐四大部分。期間，學員會到內地不同地方體會各方面發展，並將與內地學者、官員及專業同行交流。