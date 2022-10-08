百日施政︱李家超三招開局「主菜」復常　土地房策待施政報告揭盅

特首李家超及新管治團隊今日（8日）上任剛滿百日。由李家超決定參選，到上任後出席各種活動，公眾時刻聽到「同開新篇」、「以結果為目標」、「為市民謀幸福」等說話，似乎不難看到他和管治班子為達成「每日解決一個問題」鴻圖大計的決心。自李家超上任後，政府推出了甚麼政策，是否能如他所講「能做事，做到事」 ，為市民排憂解難？



應對疫情反覆 防疫政策亦多變

回顧過去三個多月，李家超主要針對防疫、市容，及青年事務推出政策。當中的「主菜」非防疫政策莫屬。李家超上任不足一星期，便推翻部份上屆政府遺留下來的防疫政策，例如宣布暫緩航班熔斷機制，要求抵港人士在檢疫第3日須接受核酸檢測，迅速回應旅遊界的需求，獲得業界一致好評。

其後，本港疫情反覆，政府多次調整防疫、檢疫政策，包括要求進行居家隔離的確診感染人士佩戴電子手環、同住高危人士須入住隔離設施等。政府後來監察數據，發現輸入確診個案較本地確診個案比率低，遂於8月8日宣布放寬抵港人士檢疫安排至「3+4」，即三天隔離酒店、四天家居醫學監察。為配合檢疫放寬，政府同步推出「紅、黃碼」，以識別和限制高風險人士。

「3+4」對香港而言或是「一大步」，不過在國際層面仍只是「一小步」。香港鄰近的競爭對手新加坡早於4月起，已全面開放給已接種疫苗的旅客，入境後只須出示完成疫苗接種證明，便可立即回復「自由身」。本地商會雖對「3+4」表示歡迎，惟仍多次促請政府進一步鬆綁檢疫措施，吸引海外旅客來港，政協常委唐英年更曾斷言：「如我們靠內循環，我們其實在『內出血』」。

本港多項體育盛事因檢疫安排看不到盼頭，終被迫取消、延遲、移師外地舉辦，可謂「大出血」，另一方面星洲在短期內強勢崛起，吸納多項國際活動。業界對於相對嚴謹的檢疫政策開始有不滿，期望政府再度鬆綁，以便利更多海外旅客來港，使經濟達到真正復蘇。為回應要求，政府審視數據後再次放寬抵港檢疫日數，9月26日起將「3+4」隔離方案改為「0+3」，即入境後只須進行三天家居自我監察，以及旅客毋須於登機前提供核酸檢測證明。

儘管「0＋3」的鬆綁程度令各界出乎意料，但有不少專家和業界人士擔心政策仍較其他國家落後，難以吸引海外旅客，而抵港後免酒店隔離成港人外遊誘因，恐怕反帶動港人消費力外流，或對本地經濟造成反效果，因此要求全面放寬至「0＋0」的聲音仍持續不斷。

與內地商討逆隔離 未有成果

政府於9月初宣布，成立由政務司司長陳國基領頭的專班，與內地商討落實「逆隔離」細節，期望增加港人北上名額，不少政界人士獻計，除了在邊境河套區設立逆隔離設施之外，亦提議在市區撥出有獨立房間的隔離設施，以增加相關名額。然而，經過一個多月，「逆隔離」措施仍未有正式公布。

雖然新政府上任三個多月，逐步放寬防疫政策，回應市民和業界需求。惟政府遲遲未交出防疫路線圖、時間表，商界亦對此甚有意見。

打擊衞生黑點 卓永興多次落區

李家超就職後首次出席立法會答問大會時，提出成立四個工作小組，由司長級官員帶領，分別處理跨代貧窮、土地房屋供應、公營房屋項目及地區事項統籌事宜。

由政務司副司長卓永興主持的「地區事項統籌工作組」 拔得頭籌，率先推出「香港新市容」全港清潔運動。計劃分為兩階段進行，首階段於8月中開始，為期3個月，以清理逾600個黑點為目標，並在10月起推出改善市容行動。

雖然卓永興承諾，小組將釐清領頭部門，建立標準運作模式，將工作分配給各部門在地區持續執行，不過衞生黑點屬「老、大、難問題」，歷屆政府曾多次推出清潔香港運動，惟運動過後故態復萌，因此有不少議員擔心計劃「雷聲大，雨點小」，促請政府訂立績效指標（KPI），理順各部門的職責範圍，杜絕「卸膊」。計劃推出約兩個月，成效仍是未知之數，即使清潔效果立竿見影，相信後繼亦須有賴相關部門的持續監督及執法，方可徹底解決問題，如卓永興所言為旅客留下「小家碧玉」印象。

師友計劃扶貧 招募進度理想

除此之外，由政務司司長陳國基率領、為解決跨代貧窮問題的友師計劃「共創明『Teen』」9月28日截止報名。計劃將根據2,000名初中基層學生的興趣、嗜好、理想的職業等，配對合適的友師，及分兩期發放1萬元財政支援金。計劃為期一年，參加的學生須出席約9節的活動，包括迎新活動、基礎訓練（必修和選修活動）、團體活動（至少3節），和畢業典禮。

早前立法會一個委員會討論相關計劃，勞工及福利局局長孫玉菡透露招募進度理想，不過身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀擔憂計劃「離地」 、陳意過高，難以令學生得益，她更分享以往作為大學導師時遇到「黐身」 學員：「連高一cm （厘米）都話我知，我吃不消㗎講真，我無咁嘅時間吖嘛，我係mentor（友師），唔係nanny（保母）喎。」

雖然李家超上任剛滿百日，但已面臨多件意外事件，如安達臣道冧天秤、Mirror演唱會屏幕下墜、東南亞「賣豬仔」等，部份事件雖然仍處於調查階段，惟政府均承諾將檢討及推出相應政策堵塞漏洞，防止發生同類事件。

防疫、地區清潔和青年事務，是李家超上任後最搶眼的項目。而任內首份《施政報告》將於本月19日公布，外界相信刺激經濟及土地房策將是重點。「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」昨日已提交「百日報告」，當中就著「提量、提速、提效、提質」提供建議，李家超亦透露已就未來施政訂立過百項指標，將於《施政報告》詳細講解。