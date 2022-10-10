今年立法議程刪23條　年初仍在計劃之中　何君堯斥裹足不前

政府上周向立法會提交經修訂的立法議程，今年初仍在議程上的《基本法》23條立法被刪除，意味着今年內不會開展23條立法工作。



選委界立法會議員何君堯今日（10日）表示，對政府做法感失望，批評政府在23條立法上裹足不前，「點解國家可以為我哋立四條大法（國安法），唔需要五個星期，而我哋自己需要兩年半都未舉步？」



政府在1月20日向立法會內務委員會提交2022年度立法議程，列出政府當時的計劃，指明立法年度期間可能會有修訂。項目第29項為落實《基本法》23條立法，預計在2022年度的下半年度進行。

然而政府近日再向內務委員會發出立法議程更新，列出16項2022年度餘下時間向立法會提交的條例草案清單，當中並沒有23條立法一項。該16項條例涵蓋多個方面，例如區旗及區徽條例草案，有收回土地發展的法例修訂，專上學院管治相關草案，規管即棄塑膠餐具的草案，以及多項有關電子服務、科技運用和商業科技應用的條例草案。

《基本法》23條立法由保安局負責，保安局局長鄧炳強9月中在電台節目表示，23條立法有實際需要，但同時指抗疫工作影響立法進度。到了9月24日，鄧炳強在公務員國情講座中表示，有必要就23條立法，強調要針對間諜活動。

何稱不需要考慮社會氣氛 讓路防疫說法「rubbish」

何君堯指出，中央於2020年出手訂立的《港區國安法》，當中列明香港特區應當盡早完成《基本法》規定的維護國家安全立法，但至今已經兩年半，特區政府仍未開展立法工作。他認為，《國安法》經《基本法》附件三適用於香港，有接近憲制地位的責任，政府不需要考慮社會氣氛，只需要依法辦事，盡早完成23條立法。

對於有指政府為專注防疫，今年內不開展23條立法，何君堯說：「（這說法）完全係rubbish（垃圾），不相信政府沒有足夠人手處理，防疫主要由衞生部門及其他執法部門負責，但23條立法是律政司的工作，「你唔係話俾我聽律政司都一齊去做抗疫工作? 維護國家安全法入面嗰六個字：應當盡早完成，係咪唔識睇、唔識理解，還是視而不見呢？ 」

黎棟國指《基本法》23條立法需要保安局及律政司緊密合作，單靠律政司無法成事。（資料圖片/廖雁雄攝）

黎棟國：政府多次表明非優先選項

前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國表示，政府已多次表明23條立法非優先選項，加上上半年受疫情影響，相信保安局需聚焦協助抗疫，未能處理23條立法。他說，23條立法工作需要保安局及律政司緊密合作，先由保安局發出法律草擬指示，再由律政司草擬法律，其後要再交保安局審視，單靠律政司無法成事。