23條︱鄧炳強：香港無間諜乃天真想法　勿自欺欺人、侮辱港人智慧

保安局局長鄧炳強今日（24日）出席一個公務員國情講座，指美英等西方國家持續招攬特務刺探中國情報，香港人若天真地以為香港沒有特務及間諜，甚至認為由政府虛構出來，「咁呢個係自欺欺人，亦都係侮辱整體香港人嘅智慧」。他強調，有必要就《基本法》第23條立法，更加要針對間諜活動。

他又批評，早前有人趁悼念英女王，伺機宣揚危害國安訊息，強調這些人必須承擔法律後果，提醒市民要提防外部勢力造謠抹黑，以及本土恐怖分子策劃孤狼式襲擊。



英國建議立「國安法」比香港「更辣」

鄧炳強指，《港區國安法》實施後，社會回復平靜，但仍要居安思危，尤其有外部勢力不斷抹黑香港為沒有人權和自由的地方。他指《國安法》只能處理「分裂國家」及「顛覆國家政權」，23條還有五個罪類未被涵蓋，包括叛國罪、煽動叛亂罪、竊取國家機密罪、禁止外國政團在香港進行政治活動、以及香港政團與外國政團聯繫，而且兩者在判刑上有分別，所以有必要再立法。

他續指，有人認為民主自由社會毋須國安法律，但英國最近都建議訂立一項「國安法」，相信比香港的建議「更辣」。