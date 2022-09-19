鄧炳強：至今接46宗港人被騙到東南亞求助　抗疫礙23條立法進度

港人被誘騙到東南亞國家打工「賣豬仔」事件，保安局長鄧炳強今早（19日）在電台節目表示，至今接獲46宗港人求助個案，已確認33人安全，已協助當中25人回港，仍有13人滯留東南亞，自由受限制，惟相信暫為安全。



鄧炳強表示，今年網絡騙案佔整體騙案7成，當中13%為求職騙案，當局亦已加強宣傳教育，除拍攝影片、電視直入式廣告、下架騙案廣告外，更在飛往東南亞國家的航班上提醒市民，以防止有更多騙案發生。他指騙徙手法層出不窮，「大眾一定要留意，有好著數嘅嘢一定要三思。」

另外，鄧炳強指《基本法》第23條立法有實際需要，但承認抗疫工作影響立法進度，強調23條立法必須有效執行，面對過去和將來有關國家安全的挑戰。至於網絡安全法，鄧炳強指，立法主要針對關鍵基礎設施安全、網站攻擊行為。他又指，雖然法例未有針對「假新聞、假消息」，惟他指假新聞會影響社會穩定，「好似啲人講『831死人、浮屍』」，惟經法院審判、公開案件細節後，市民便可得悉那是抹黑政府的手段。

鄧炳強表示，《基本法》23條立法進度受抗疫工作影響。（資料圖片）

鄧炳強又指，協助因社運入獄的青年重投社會也是未來工作重點之一，將會循不同方面協助其建立正確人生觀、了解國家發展、科技、人民福祉等，同時培養其職業技能，如影片剪接、製作3D等。

除立法途徑外，鄧炳強稱亦會善用社交網絡，以「貼地」方式，讓市民更了解政府工作背後的目的和原因，他笑稱：「政府以前嘅宣傳好似高等法院判詞，就算你嘅內容幾有用都好，市民都唔會唔明。」