安心出行｜邱達根稱「0+0」後棄用好嘥　倡改為「安心book場」

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（10日）討論政府推行「智方便」平台的進展。科技創新界立法會議員邱達根表示，「安心出行」下載次數達800多萬，若實施「0+0」檢疫後棄用會「好嘥」，建議政府考慮與「智方便」捆綁，改為「安心book場」，供市民預訂康體設施，又或者可以用作舉辦城市尋寶遊戲（Treasure Hunt）。

創新科技及工業局局長孫東指，邱達根的建議值得考慮，亦相信政府改良「智方便」程式以及市民需求加強，將會有更多市民使用「智方便」平台。



邱達根料改動簡易 孫東：失功能後會考慮

邱達根說，「安心出行」直至今年6月的下載次數逾800萬，共有500多萬個用戶，若計算獲客成本（Customer Acquisition Cost, CAC），每名市民至少要200至300元，即「安心出行」的價值至少以10億元計算，「遲啲有機會「0+0」的話，仲用唔用（安心出行），或者再往後我哋點用？如果真係掉咗安心出行就好嘥。」

他建議政府考慮將「安心出行」與「智方便」捆綁，改變「安心出行」的用途，例如可改為「安心book場」，供市民透過QR code （二維碼）及應用程式預訂康體設施，相信只需要簡易改動，所涉及成本不高。他又指，政府可透過「安心出行」使用鏡頭的功能，舉辦城市尋寶遊戲（Treasure Hunt），在18區舉行派錢和禮物等。

孫東回應指，「安心出行」與「智方便」的使用屬不同層面，市民進入表列處所需要使用「安心出行」，「多多少少有些強迫性」，因此較多市民使用，而「智方便」是便民利民的服務平台，隨着市民需求愈來愈強烈和政府改良應用程式，相信使用人數會增加。他提到，「智方便」涉及很多個人訊息，因此當局對「智方便」的安全看得非常重，又指若干時間「安心出行」失去功用後，會考慮邱達根的建議。

城市電腦售票網新購票系統12月底推出

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛笑言，「安心book場」這名稱改得不錯。他亦關注當局如何透過智方便等平台打擊炒場，以及現正更新的城市電腦售票網會否與「智方便」有融合問題。政府資訊科技總監林偉喬稱，單靠「智方便」難以打擊炒場，當局一直與康文署合作，研究如何公平處理。他又指，城市電腦售票網的新系統預計12月底推出，料能夠改善「搶飛」的問題。