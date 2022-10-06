醫學會冀政府檢討安心出行、入境措施　引英國研究大部份患者輕症

香港醫學會今日（6日）呼籲市民接種流感疫苗以預防冬季可能出現的「雙重疫情」，主席鄭志文又指，政府應重新檢討整套防疫措施，並引用英國九月末的研究報告，指Omicron變種病毒疫情之下，七成患者最主要病徵是喉嚨痛，「至於發燒、味覺嗅覺減退嗰啲，就少到不得了。」



新冠疫情趨緩，社會有呼聲認為安心出行已名存實亡，應予取消。（資料圖片）

七成新冠患者主要病徵喉嚨痛

鄭志文引用英國九月末的研究報告，指在變種病毒Omicron之下，七成患者最主要病徵是喉嚨痛，「至於發燒、味覺嗅覺減退嗰啲就少到不得了。」

鄭志文又指著醫學會門口的體溫測量機，表示現時公眾對其的重視程度已經很低，「對於我哋能否搵到患者，其實未必有好大作用。」至於是否要取消安心出行、入境防疫措施，鄭志文建議政府未來應檢討整套防疫計劃，制定出一些「自己出行真係能夠安心嘅措施」。

香港醫學會五名醫生呼籲市民接種流感疫苗，預防冬季可能來臨的雙重疫情。（劉夢婷攝）

醫學會會長鄭志文（中間）表示，「我18年醫委會生涯都未見過咁規模、咁樣嘅事件」。（劉夢婷攝）

免針紙事件：睇下佢點樣判決先至再決定

早前有七名醫生因涉嫌發出數萬張不符指引的免針紙被捕，事件引起社會廣泛關注。對此，鄭志文表示，「我18年醫委會生涯都未見過咁規模、咁樣嘅事件」。

至於事件會否衝擊醫生或專業自主，鄭志文認為要先經過所有程序，「睇吓佢點樣判決，我地先至再決定(點回應)。如果而家我真係講多咗，反而影響到個程序就可能更加唔理想。」

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



+ 2

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼

