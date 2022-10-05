體育熱話｜傅家俊化身代言人 指導奧蘇等名將如何「安心出行」
撰文：黎建明
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香港世界桌球大師賽在周四（6日）正式舉行，外國球手早前陸續抵達香港，並將在今日下午舉行記者會。
香港桌球手傅家俊今日在社交媒體發文，分享自己要向奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）等球手解釋如何使用「安心出行」程式。
香港世界桌球大師賽將在明天上演，昨日多名外國桌球手已經抵埗。今日傅家俊在自己Facebook上發文，指自己剛剛用了接近一個小時，向奧蘇利雲、希堅斯、沙比與特林普解釋香港防疫程式「安心出行」的用法。
貼文一出，網民反應熱烈，伍家謙留言「奧蘇有冇話打147易過用個app？」，其他網民亦紛紛表示想看一眾頂級桌球手的即場反應。
一眾球手將會在今日下午出席記者會，而明天將進行首日比賽，下午1時半有傅家俊對英國桌球手沙比，中國「一哥」趙心童將在晚上7時對澳洲球手尼爾羅拔臣。第二天比賽先有特林普在下午1時對希堅斯，香港「四眼cue后」吳安儀將在晚上7時迎戰「火箭」奧蘇利雲。
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