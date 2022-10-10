職安健修例商界議員出招　陳紹雄提出3項修訂　大降最高罰款

立法會職安健條例草案委員會正審議加重違法罰款，將「可公訴罪行」最高罰款大幅上調至1,000萬元，遭到商界背景議員強力反彈，選委界別議員陳紹雄在9月9日建議，將最高罰款金額下修至600萬元。



陳紹雄今日（10月10日）向委員會主席陸頌雄提交修正案，除了調整最高罰款之外，亦提出另外兩項修訂。



陳紹雄。（資料圖片）

可公訴罪行降至600萬 簡易程序檢控150萬

陳紹雄提交三項修正案，第一項是上述將「可公訴罪行」最高罰款由1,000萬元改為600萬元。第二項是將簡易程序檢控的最高罰款額，由300萬元改為150萬元。第三項是將簡易程序檢控時限有12個月改為9個月。

他在給陸頌雄的信中表示，修訂是要讓條例草案既能發揮阻嚇性，減低職安健意外的發生，也能顧及業界人士的憂慮，期望能列入10月17日會議的議程中。

指新加坡約為300萬元 香港加1倍已足夠

陳紹雄回覆《香港01》查詢指，政府至今無法清楚解釋原建議中1,000萬元的最高罰款如何計算出來，而如果參考鄰近地區，新加坡類似法例最高罰款額約為300萬元，以此角度，香港再嚴厲1倍已經足夠，而是次3項修訂建議亦可平衡法例阻嚇力及業界關注。

被問到一旦修訂無法獲得支持會否拒絕接納草案，陳紹雄指言之尚早，「我會積極啲咁諗，希望修訂獲得支持，最後可以用法案委員會名義向大會提出修訂」，歡迎委員理性討論。由於建議是新提出，暫時未收到政府對修訂的回應。

立法會職安健條例草案委員會正審議加重違法罰款。（資料圖片）

委員會在9月9日開會，陳紹雄提出「可公訴罪行」最高罰款由1,000萬元改為600萬元的建議。他當時質疑政府聲稱參考了其他地區，但沒有交代這些地區的配套措施，例如透過科技有效減低因工死亡的數字，認為不能單靠提高罰款來加強職業安全。

9月9日會議勞資代表火藥味濃

工聯會議員郭偉强發言時稱，聽到調低最高罰款的意見就「無名火起」，批評：「如果佢（工程公司）明知故犯，刻意唔做職業安全工作，呢啲公司係差到不能夠再差，我唔明點解有人為呢啲，差到不能夠再差嘅人辯護。」

至於簡易程序定罪的最高罰款300萬元，9月9日會議期間，經民聯工程界議員盧偉國亦質疑過高。勞工處副處長梁永恩當時回應指，很多地方都比香港高，例如澳洲最高罰款是2,200萬元，加拿大則是900萬元，相信在香港300萬元是合理水平，亦有足夠阻嚇力。

此外，9月30日的會議中，多名議員不滿發言限時3分鐘，陳曼琪、郭玲麗、邵家輝、江玉歡和陳紹雄在末段離場抗議。

職安健條例草案委員會將於10月17日再次開會。