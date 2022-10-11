俄遊艇︱美斥淪制裁避風港　李家超：個別國家行動在港無法律基礎

俄羅斯鋼鐵大享莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）因俄烏戰爭而受到美國制裁，他價值五億美元的超級遊艇「Nord」上星期現身香港，華府發言人其後批評香港未就制裁作出相應行動，質疑香港商業環境透明度。

特首李家超今日（11日）出席行會前記者會，強調本地監管制度與世界接軌，港府會執行聯合國任何決議，但某地方的行動在港並沒法律基礎，因此不會採取行動。



強調只跟隨聯合國決議：充分尊重法治

李家超表示，會留意及尊重不同國家的關注點及政策，但基於香港法律基礎及精神，香港會跟隨及執行聯合國任何的決議，但某地方的行動在港並沒有法律基礎，因此不會採取行動。他強調，任何資金流通或活動都按法律處理：「香港係充分尊重法治，香港嘅監管制度與世界接軌。」