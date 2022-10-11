通關步伐不如星洲？李家超稱無可比性　未回答0+0是否待中央決定

特首李家超今早(11日)出席行政會議前見記者，談及進一步放寬入境檢疫至「0+0」的路線圖。他說香港推行「0+3」約兩星期，而新措施會導致不確定因素，目前會看數字再決定下一步。他說「0+3」前後輸入個案增加逾2倍，由每天一百多宗增至三百幾宗，但同期入境人數僅增加3成，所以須審慎確保確診數字不反彈、且不對醫療體系造成負擔，除非出現預估不到的問題，否則政府路線清晰，就是盡力給予社會民生經濟最大空間。

香港與新加坡第三針接種率相若，施政報告會否觸及復常時間表？李家超則指兩地沒有「可比性」，強調防疫抗疫措施要按各地實際情況進行，港星醫療體系、制度習慣及文化都不同。至於「0+0」的落實時間是否須由中央決定，又有多大程度要考慮內地，李家超指聯通內地和外地同等重要，兩者並無排斥和矛盾，只要疫情管控得好，與內地討論通關的基礎就會更好。

李家超又被問到戴口罩近3年，有否出現抗疫疲勞，但他未有正面回答。



23條抽出立法議程 港研外國建議家居軟禁疑犯

【10:12】被問到為何從本年度立法議程抽起「23條」立法，李家超表示，23條立法是憲制責任，《港區國安法》講明應盡早就23條立法，但法例最重要真真正正有效，國家安全風險千變萬化，加上地緣政治急速惡劣變化，很多危害國家的手段是過往難以想像，因此23條立法需要有效、且能處理極端情況，法律研究要充份和全面，不希望法律到頭來有漏洞。他留意到有普通法國家提出非常嚴厲的國家安全法律建議，包括長時間禁止構成國家安全風險的人士離開處所，而且可重覆施行禁令，港府會密切留意當地如何平衡人權。

對於有議員提出修訂職安健條例草案，建議將罰款最高金額下調至600萬元，李家超指，政府立場清晰，條例對勞工的保障要足夠，相信立法會會適當處理。

李家超行會前見記者。（張浩維攝）

因美制裁須現金出糧？李拒評影響：一笑置之

【10:10】被問到俄羅斯遊艇來港一事，李家超表示特定國家如果有自己的關注，實施任何行動，在香港只要有法律依據都會尊重，有法律基礎的事情就會做，沒有的就不做，原則很簡單；而只要聯合國有制裁決議、在香港又有法律基礎，自然也會歡迎，始終香港有自己的體系。

前特首林鄭月娥由於被美國制裁只能用現金交易，同樣被制裁的李家超被問到是否也有同樣情況。他指對於一些無理的所謂制裁，不會予以評論，在香港的官員所做的事都是保護國家利益的正確行為：「我們對這些所謂制裁，會一笑置之。」

防疫措施與新加坡無可比性 內外通關無排斥

【10:00】被問到香港與新加坡的接種比率相若，面對新加坡全面開放下，會否於《施政報告》中提到復常路線圖，及以防疫措施是否需要請視中央時，李家超表示每個地方的醫療體系、習慣、文化不一，因此防疫抗疫措施不一，認為無法完全套用其他地方的抗疫方法。他重申會在疫情可控下，達到最大程度放寬，強調疫情仍在港存在，會以「最小代價，達到最大效果」，對外、對內聯通。

提到俄羅斯郵輪來港，李家超表示香港實行《基本法》，若聯合國決議制裁，香港都會跟隨，指本地監管制度與世界接軌，強調香港充分尊重法治。

0+3前後入境人數多3成 惟輸入個案增逾兩倍

【09:55】李家超表示，實施「0+3」約兩周，每日平均出入境數字較上月上升25%至30%，入境人士增加約3成，非本地人入境增加8成。他稱很多大型活動得以在港舉行，包括世界桌球大師賽，他祝賀香港選手傅家俊取得亞軍，又稱未來渡海泳和百萬行能夠舉行，商務客也能來港參與更多商務活動。而政府早前一併放寬社交距離措施，食肆可12人一枱，形容社會氣氛「活起來，動起來」

他提到，很多人希望放寬至「0+0」，但放寬「0+3」後面對很多不穩定因素，包括確診數字等，須按照數字穩打穩紮，強調本港路線清晰，除非出現新變種病毒，否則希望給予社會民生經濟最大空間。