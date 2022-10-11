23條︱李家超：研究應對極端情況　留意到有普通法地區研家居軟禁

政府上周向立法會提交經修訂的本年度立法議程，今年初仍在議程上的《基本法》23條立法被剔除，意味當局今年內不會就23條立法。特首李家超今日（11日）行會前見記者，被問到背後有何考慮。他指國際形勢千變萬化，法律研究要做得深入和全面，更特別舉例指一些普通法地區的國安法律建議都很嚴厲，例如包括長期家居軟禁，政府會研究這些地區如何平衡人權。



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有危害手段以往難想像 不希望立法後又修改

李家超表示，23條立法是憲制責任，現行《港區國安法》講明應盡早就23條立法，但法例最重要是真真正正有效，因為國家安全的風險千變萬化，加上地緣政治急速惡劣變化，很多危害其他國家的手段，過往是難以想像的，因此23條立法必須有效，且能處理極端情況，法律研究需要深入和全面，審視國際形勢變化，不希望法律最終有漏洞又要檢視。

他指，留意到有普通法國家近日提出非常嚴厲的國家安全法律建議：「包括他們提出針對一些相信對國家安全有風險的人，可以禁止他們離開處所很長的時間，兼且可以重複禁止，這些做法我們會留意，以及當地如何平衡人權。我們更加需要全面審視清楚，令我們可以用普通法的語文，寫出一條足以保護我們國家所受的威脅和攻擊（的法律）。」