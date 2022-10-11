社民連促撤所有防疫限制　口罩令只適用醫院、院舍及公共交通

社民連數名成員今早（11日）到政府總部外請願，促請政府取消「安心出行」、「疫苗通行證」及限聚令，並於明年春季取消一切有關防疫的社區禁令，放寬入境檢疫至「0+0」。他們高喊「立即取消限聚令，投票無say，民生點有say」等口號。

社民連主席陳寶瑩指，特首李家超要做到「民有所呼，我有所應」，不能窒礙市民發表意見，需要還市民發聲權，要求政府立即實行雙普選，取消不合理的政治篩選。



陳寶瑩要求真正落實《基本法》第26及27條，保障公民基本權利，取消與公民權抵觸、過時和不合理的法例。她促請政府釋放所有因言論、思想、出版、參選及和平集會示威入罪的「良心犯」。

社民連成員「阿牛」曾健成指，每日有很多人確診，但市民從沒在「安心出行」收到通知，質疑政府要求使用「安心出行」並非為了防疫，而是希望藉此票檢控某部分人士，要求政府取消「安心出行」。社民連建議逐步放寬口罩令，只限在醫院、護老院舍及公共交通工具等執行。