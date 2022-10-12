康文署推打擊炒場加辣措施　鄭泳舜：有效用惟擔心削弱便利度

康文署早前再宣布推出四項新打擊「炒場」措施，將於下月1日生效，包括租用人在60天內兩次不取場或不在場使用，將被暫停訂場資格90天等。

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜今日（12日）接受電台訪問，形容措施是「加辣版」，認為措施有效用，惟擔心反而影響真正場地使用者的便利程度，建議當局加強教育市民，及盡快制定第二個「康體設施五年計劃」。



鄭泳舜認為，新推出的四項打擊措施主要針對現存問題：「足球場係重災區，𠵱家增加簽場人數，可以減少炒場，打擊炒場黨。」不過他擔心租場成本或會轉嫁給場地使用者，他解釋指港人放工時間不穩定，租場者或難以準時集齊3名用場人士簽場，市民要自行妥善安排。

另外，他留意到自打擊措施推出後，前線「炒場黨」有明顯減少，不過現時有不少科技可協助「炒場黨」預約場地，他質疑政府為何一直未有推出針對背後「主腦」的打擊方法。長遠來說，鄭泳舜認為政府要加強對市民的教育，避免向「炒場黨」買場。同時，他亦期望在立法會上商討落實推動第二個「康體設施五年計劃」，以增加全港康體用地，從根源解決問題。

康文署於周一（10日）推出4項新措施，包括延長租用人「不取場/不在場使用」的違規適用期；加重租用人「違規轉讓用場許可證」懲處；「康體通」用戶遞交天然及人造草地足球場的抽籤申請時，必須填報另外4名用場人士「康體通」的用戶編號，租用人亦必須與其中3人一同簽場及使用設施；以及調整設施段節預訂安排。措施將於11月1日起實施。