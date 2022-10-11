康文署推4辣招再打擊炒場　體育業界憂措施影響正常用家

康樂及文化事務署進一步打擊租用康體設施的懷疑「炒場」活動，包括租用人在60天內兩次不取場或不在場使用，將被暫停訂場資格90天等。香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩今 （11日）於電台節目中表示，新措施阻嚇作用大，擔憂會影響正常用家，「有時教練病咗，又或者趕唔切去取消。」

他又認為，康文署要求「康體通」用戶抽籤申請草地足球場，須填報另外四名用場人士的「康體通」用戶編號，且租用人要與其中3人一同簽場的要求過於嚴格，因18歲以下的人士申請「康體通」更為困難，令教U17的足球教練難以抽籤申請場地，建議改為5人中有其中3人一同簽場。



康樂及文化事務署將再推出4項新措施，進一步打擊租用康體設施的懷疑「炒場」活動，並在11月1日生效。（資料圖片／廖雁雄攝）

康文署昨 （10日）公再推出4項新措進一步打擊租用康體設施的懷疑「炒場」活動，當中包括，租用人在任何連續60天內錄得兩次違規「不取場／不在場使用」，會被暫停預訂收費康體設施資格90天，以加重對租用人違規「不取場／不在場使用」的阻嚇力。此外，康文署亦將租用人因「違規轉讓用場許可證」被暫停預訂收費康體設施資格的期限，由現時的180天增加至360天。

教練互相幫忙預約或違規

李粵閩今於電台節目中表示，新措施阻嚇作用大，擔憂會影響正常用家，「有時教練病咗，又或者趕唔切去取消。」他績指，由於現時租用康體設施的競爭仍然很大，不少教練或會叫其他教練幫忙一同預約場地，擔心此或會被視為「違規轉讓用場許可證」。雖然康文署表示若租用人交出合理解釋可獲豁免，但李粵閩認為，康文署的要求嚴謹，往往需要交出有文件或證據才可視作合理解釋。

在新措施下，租用人在60天內兩次不取場或不在場使用，將被暫停訂場資格90天。（資料圖片）

他亦表示，自從康文署更改「康體通」訂場櫃枱及自助服務站在早上7時15分才開始後，排隊炒場的人數有減少，「雖然少咗人排，但落咗去一啲高科技人士嘅手上面」，令不少「炒家」改以用一些電腦程式去「搶場」。李粵閩表示，現時「炒家」毋須親自去排隊「搶場」，故網上現時仍有不少「炒家」，有不少教練亦是透過「炒家」去預約場地，「因為靠自己成功率好低，相反『炒家』有80%都拎到場。」

「炒家」轉營網上「搶場」

另外，康文署亦公布，「康體通」用戶遞交天然及人造草地足球場的抽籤申請時，必須填報另外四名用場人士的「康體通」用戶編號，租用人也必須與其中三人一同簽場和使用設施。李粵閩認為，並非每個使用者都有「康體健」，對於教U17少年軍的教練而言，則較難符合相關的要求，「可以搵佢哋嘅家長幫手，但家長無義務去幫」，建議改為5人中有其中3人一同簽場。