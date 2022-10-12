湯家驊：暫緩期間使用涉濫發免針紙　仍有可能獨犯行使虛假文書

政府原定由今日（12日）起不承認由7名被捕或被通緝醫生發出的「免針紙」，但因應昨日法庭頒布臨時禁制令，措施會暫緩執行。行政會議成員、資深大律師湯家驊提醒，於措施暫緩期間，持有問題免針紙進入處所，仍然有行使虛假文書的法律風險。



▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



+ 4

湯家驊於社交網表示，法庭審理案件期間，若受挑戰的決定繼續執行，或影響將來勝訴方的權利或判決後果，因此若距離開審時間不長，而衡量暫緩執行影響不大，法庭頒布臨時禁制令是正常做法，因此認為這不涉及「有損政府管治威信」，這僅反映政府辦事必須尊重法庭。「回歸以來，特區政府一向尊重司法程序乃彰顯法治之表現。」

此外他提醒：「留意法庭並非裁定『免針紙』有效，法庭處理的，只是局長有否權力宣告有關人士不得持免針紙進入表列處所。違反持針紙進入表列處所之規定最高刑罰只是罰款，但行使虛假文件最高刑罰卻是監禁14年。專家告訴我們，醫學上絕少數人不適宜接種疫苗。換言之，極大多數持有問題免針紙人士均有行使虛假文件之可能，希望有關人士千萬不要以身試法，為了一餐飯，一杯酒斷送一生前途。」