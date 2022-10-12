免針紙｜何栢良倡引入第三款疫苗釋疑慮　縮減需使用疫苗通場所

高等法院昨日（11日）頒布臨時禁令，暫緩政府執行廢止涉案7名醫生發出「免針紙」，直至完成司法覆核。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（12日）表示，同時涉及科興及復必泰疫苗藥物標籤的「禁忌症」的市民比例很低，相信本港不會有數萬人，「幾百人都唔知會唔會有」，但建議政府為釋除市民疑慮及保障不適合接種疫苗人士起見，可引入第三款疫苗。



何栢良又認為，疫苗通行證有調整空間，例如只在需要除口罩場合實施即可，又強調本港具備實施「0+0」入境整疫方案的條件，相信可做到特首李家超所指的「穩打穩紮」。



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何栢良今早在電台節目重申，政府推出免針紙是的為配合疫苗通行證使用，而疫苗通的重點是鼓勵市民打針，出發點十分正確。他稱醫生簽發的免針紙與一般醫學報告有分別，主要因免針紙有法例基礎，須嚴重遵守政府指引。

他解釋，兩種疫苗均有在藥物標籤列明禁忌症，科興較籠統及不清晰的一項，即「未控制的嚴重慢性病患」，復必泰主要是敏感等。他強調需要同時兩種疫苗均有一個禁忌症，才被視為不適合接種，一般有未控制的嚴重病需要住院；而敏感情況需要曾接種才可發現，本地及世界案例指通常是輕微敏感，100萬宗才會出現4至5宗心肌炎，「同時兩種疫苗都有一個禁忌症，百分比好低，香港六七百萬人肯定無幾萬人，幾百人都唔知會唔會有。」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

至於特定醫學原因，何指例如心臟病，實際該些人士染疫重症風險好高，而本港及外國研究指出，癌症、糖尿、腎病、肝病、心臟病、中風及皮膚敏感症等病，比較打針後觀察到的發病比率及一般背景比率，大致無分別。他強調醫生簽發「免針紙」要按證據，如果隨便填寫病人不宜打針的原因，未必符合衞生署指引，會有後果。

何栢良又說，仍有部份市民對疫苗有誤解或疑慮，亦有部份市民真的不適宜接種現時提供兩款疫苗，建議政府作為雙嬴方案，可以引入第三款疫苗。他表示，目前疫苗通行證適用範圍廣闊，認為有空間調整，例如只需要在會除口罩、需主動掃描場所實施，理髮店、美容院、商場及街市等則可取消。

多名醫學專家連日提到香港應實施「0+0」入境措施，何栢良重申，本港目前已具備「0+0」條件，相信可以做到李家超所指的「穩打穩紮」，並稱本港接種率高，也有新冠口服藥，只須聚焦推動市民接種加強劑，並盡快安排受感染但未完成基本接種的長者服食口服藥，相信沒有問題。

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