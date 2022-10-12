免針紙｜醫生指白血球數值過低或可免打針　惟憂被捕風險或不簽發

免針紙風波至今，暫有7名私家醫生涉嫌濫發醫學豁免證明書被捕，另有26人涉嫌使用相關證明書被捕。曾獲涉事7名私家醫生發出「免針紙」的黃小姐（化名）表示，患有白血球不足和血壓高等長期病患，亦有多種敏感症病史，過去曾有醫生建議不要接種流感疫苗，故她一直不敢接種冠疫苗，其免針紙早前已過期，形容自己現時難以取得新的免針紙：「冇人幫到我！」

醫學會會長蔡堅分析個案後認為，一般食物敏感病史和高血壓患者，的確難以成為豁免打針的有力證據，但若上述個案的白血球指數遠低於標準，則有可能不適宜打針，強調醫生需要根據完整檢查報告判斷。但他坦言，現時環境令業界感到稍有不慎面臨「要拉要鎖」的風險，故相信大部份醫生只會向跟進多年的病人簽發免針紙，現時數以萬計持有被捕西醫免針紙的病人，即使自身情況或未適合打針，未來亦較難取得新的免針紙。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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醫學會會長蔡堅表示，病人若非曾在接種流感疫苗後現休克、皮膚炎等嚴重後遺症，一般患敏感症並非足夠證據支撐不能打針。至於黃小姐自小患有的白血球不足，則要視乎其數值。

促病人取完整病歷到普通科門診諮詢

他解釋，正常的白常球數值介乎4至10，若病人白血球不足的數值為3.8至3.9，亦不代表「唔打得（針）」，但若數值遠低於標準，則不適宜打針，但難以隔空評論，建議黃小姐拿取完整病歷，到醫管局普通科門診諮詢其身體情況是否適合打針。

對於有輿論指，現時不少醫生都不敢開免針紙，令有需要的市民更難取得豁免，蔡堅坦言，「政府又話出假免針紙就要拉要鎖，變咗個個都小心地開。」他形容醫學界會變得「手緊」，一般只會向有需要的「超級熟客」、即長期跟進的病人才會批出豁免證明，而有關豁免理據亦一定跟足醫衞局的指引，「佢有指引畀醫生㗎嘛，邊啲病係遲啲打、邊啲病係可以打，有晒指引。」

我要有返你嘅病歷、好清楚你嘅病歷，最好你就睇過我，睇開我十年，我有你清楚嘅病歷，我去解決…即係可以打、唔可以打，咁都可以講清楚。如果你攞一疊嘢，話我以前被人拉咗嘅醫生話我唔可以打，咁我點去支持你繼續攞免針紙？ 醫學會會長蔡堅

區結成：不適宜打針的界線模糊

中文大學生命倫理學中心總監、醫管局前質素及安全總監區結成表示，本港社會對於甚麼類型的病人不適宜打針的界線模糊，起初有專門為有需要病人提供諮詢服務的「疫苗過敏安全診所」，惟診所迫爆後，批出豁免證明書的責任，落在私家醫生身上，變相是放寬了豁免打針的準則，「嗰個問題又返返去，一般醫生係基於乜嘢去決定？嗰條線都係仍然唔係好清楚。」

他續指，醫生一般可以病人以往的藥物敏感史，判斷是否向病人處方某一類藥物，惟疫苗難以有相關敏感史參考，「佢唔係已經打咗有好嚴重敏感反應，所以你要基於一個病人嘅病史，唔係直接去判斷係咪適合打，藥廠亦都唔會有…除咗啲好個別嘅情況，一般都唔會講得好闊，唔適宜打。」

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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咁嗰指引喺邊度呢？咁你嗰條界線、個準則唔係好清楚嘅話呢，你期望一般醫生都能夠好有信心去依足一個界線去開免針紙，恐怕比較難啲，所以當如果你話有一個憂慮，發針紙都可能會惹官非嘅，咁當然我相信都會有啲影響對醫生。 中文大學生命倫理學中心總監區結成

他續指，政府現時流出的訊息無嚴謹區分，涉事的七名西醫發出的免針紙中，多少宗是「賣針紙，連病人都唔睇」，又有多少宗涉及有需要尋求豁免的長期病患者，認為從醫學倫理角度出發，「嗰個唔掌握嘅時候，好快就去籠統咁去判斷呢班人係去買針紙，咁呢個係比較危險嘅判斷。」

任臨床醫生多年 亦難向親友提供合適意見

他續指，政府一方面打擊涉嫌濫發免針紙，但一方面未有完整系統為有需要市民作評估，而過往一直得到市民信賴的醫學界卻各自為政，醫學會、醫學專科學院等僅各自表態支持打針，卻未有為業界提供清晰指引，令業界更無所適從，慨嘆曾任臨床醫生多年的他，現時亦感灰色地帶過闊，難以為親友提供合適意見。

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼

