政府放寬社交距離　限聚令擬放寬至12人　梁熙：方向正確

政府宣布放寬社交距離措施，包括下周四（20日）起主題公園戶外可進食，並容許餐廳、酒吧等場所現場表演和跳舞，並積極考慮 放寬限聚令上限至12人。



民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙對此表示歡迎，肯定當局以科學原則再度公布放寬措施，有助於社會進一步復常。



梁熙引述市民反映意見，指戶外空氣流通，在佩戴口罩下傳播風險頗低，建議盡快放寬限聚令。（資料圖片）

醫務衞生局副局長李夏茵今日（13日）在疫情記者會上表示，積極考慮限聚令放寬至12人，但由於涉及修訂「599G章」，詳情容後宣布。梁熙認為方向正確，很多市民反映戶外空氣流通，在佩戴口罩下傳播風險其實頗低，希望政府盡快放寬。

梁熙表示，早前已提出放寬食肆、酒吧時間限制及入座率上限、取消室內街市及超市的「疫苗通行證」要求、取消表演、宗教場所等處所容納量上限，及重新開放郊野公園燒烤及露營地點等多項建議，期望政府下一輪檢視政策時可考慮。

安心出行設檢測登記碼 梁熙促清楚交代安排

此外，政府將於11月為「願檢盡檢」人士推行「檢測登記碼」，在「安心出行」預先輸入資料，加快檢測流程。梁熙認為市民對執行細節存有誤解，而長者及兒童未必有手機或不熟悉有關操作，希望政府清楚交代有關指引。