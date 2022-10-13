疫情｜積極考慮放寬限聚令至12人　10.20起餐廳酒吧可跳舞、表演

政府逐步放寬防疫措施，今午（13日）在每周疫情記者會上，醫務衞生局副局長李夏茵公布，下周四（20日）起會放寬部份防疫措施，包括市民可在主題公園的戶外範圍飲食；並容許餐廳、酒吧等場所舉辦表演及跳舞活動，但前題是表演者須每七日做兩次核酸檢測。她稱，疫情下市民都面對不少考驗，在防控容許之下，希望「慢慢走上復常嘅路」，並指會積極考慮將限聚令放寬至12人。

李夏茵表示，新冠疫情並非樂觀及輕鬆，強調防疫政策以16個字為基本精神，即「科學為本、精準抗疫、風險可控，便民利民」。她稱，目前在復常之路上，希望不要徘徊、兜兜轉轉。



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李夏茵表示，目前在復常之路，推行政策時，希望在有序可控下推進，速度是社會可受多少風險而決定，當整體社會的免疫屏障愈強，推行政策的速度愈快。她指，調整防疫政策先後次序有三大原則，首要原則為調整後疫情反彈風險較低，不影響公院系統；其次是有利於民，在經濟、民生上影響大；第三是保持所有政策的一致性。她強調，防疫政策的基本精神是「科學為本、精準抗疫、風險可控，便民利民」。

李夏茵公布，在10月20日至11月2日起的周期，會放寬部份防疫措施，包括容許在主題公園的戶外範圍飲食。另外，餐飲處所、酒吧、夜店、戲院、博物館、會址、酒店及賓館會議室、活動室等，可舉行現場表演及跳舞活動。她表示，舉行相關活動的前題是表演者要定期檢測，每七日做兩次核酸檢測，以及表演和採排當日，在進入處所前要先快測。此外，表演者要盡量配戴口罩，並盡量與觀眾、顧客保持適當距離；假如跳舞人士並非表演者，需要戴上口罩。

將放寬的防疫措施：



1. 容許餐飲處所、酒吧、夜店、戲院、博物館、會址、酒店及賓館會議室、活動室等，舉行現場表演及跳舞活動。前題是有關表演者要定期檢測，每七日做兩次核酸檢測，以及於表演及採排當日，在進入處所前要先快測。另外，表演者要盡量戴口罩，並盡量與觀眾、顧客保持適當距離。跳舞人士如非表演者，亦都需要戴口罩。



2. 可在主題公園的戶外範圍飲食。



3. 積極考慮限聚令放寬至12人，但由於此限制涉及修訂第599G章，在修訂相關流程後，會再宣布詳情。



▼10月10日起強制檢測公告▼



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醫衞局局長盧寵茂早前曾稱，要將病毒的即時繁殖率控制於1以內，然而現時已大於1，卻仍然放寬防疫政策。李夏茵回應指，即時繁殖率上升是意料之內，如要將繁殖率下調，需視乎社會的免疫屏障能力，能力愈高便會下調，而要調升能力便要依靠接種疫苗。她又稱，要視乎疫情發展調整防疫政策，「無國家可以預告幾時幾日放寬咩政策」，並指：「如開完又閂，閂完又開，損失仲大」。

▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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另外，有七名私家醫生涉濫發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（俗稱「免針紙」）而被捕。李夏茵表示，坊間對簽發免針紙有疑慮，強調免針紙與醫生簽病假紙、傷殘人士證明等，都需要專業判斷，經醫生診症後，再經專業判斷才決定發證明，即屬於醫生專業操守，不會因外圍因素而影響發放與否。

對於有醫生憂慮簽發免針紙，問到會否統一發放免針紙，她表示，如改為統一發放，即變相有部份醫生不能簽發。如醫生診斷後認為不適合免針，便不會發放，相信社會對醫生有一定信任。