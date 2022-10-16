曾俊華：港青具創意才能　躺平說法不公道　政府應思考如何留人才

前財政司司長曾俊華於社交網撰文，提到現時年青人非常有創意和才能，只是希望有更好更穩定的社會政治環境、更多人生體驗、工作與生活平衡（work-life balance），與上一代的傳統價值觀有不同，稱他們為「躺平」的說法十分不公道，政府應該思考如何留住他們。



指海外商界朋友十分欣賞港青創意及才能

曾俊華提到較早前有份客串的劇集《IT狗》，於第27屆釜山國際電影節的「亞洲內容大獎」奪得新銳新星獎，大讚「不管周遭環境有多壞，香港年輕一代總會為我哋帶來驚喜。」憶述當日獲邀客串的過程，笑言：「幸好喺劇裡面對白唔多，加上都係做番『曾俊華』，所以我冇乜NG，拍攝過程尚算順利，而令我最開心嘅，係有機會同一班年輕演員同幕後工作人員傾偈相處。」他指劇中有對手戲的楊樂文，是一個聰明、專業而且有組織力的年青藝人，相信對方仍然有很多才能尚待發掘。

曾參與2017年特首選舉的曾俊華又言，離開政府後仍然不時與來自本地以至來自外地的商界朋友接觸，「其實佢哋大多都好欣賞香港嘅年輕一代，覺得佢哋係好有創意同才能，但佢哋好關注本港人才外流問題，好希望香港政府同企業多做工夫，唔好令人才持續流失，對香港未來發展造成永久傷害。」

指青年人生目標非買樓或打死一份工

曾俊華於文末道出重點：「我認識唔少想離開香港嘅年青人，其實都只係希望喺外國有更好更穩定嘅社會政治環境，有更多人生體驗，追求work-life balance。新一代同我哋上幾代人好唔同，人生目標唔再係買層樓或者打死一份工，但正正因為咁而被某啲人話佢哋『躺平』，其實係好唔公道，我成日都覺得，呢個只係不同世代嘅價值觀不再相同，我覺得整個社會、政府以至企業應好好去思考，應該點樣去製造一個理想環境，先至可以留住年輕一代。」