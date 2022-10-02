曾俊華睇《飯戲攻心》笑到牙骹軟　一句台詞令佢動容：百感交集

近來多套港產片備受矚目，「前財爺」曾俊華早前到戲院支持好友古天樂的電影《明日戰記》後 ，今日（2日）再分享《飯戲攻心》的觀後感，大讚電影是一套「好香港、充滿本土情懷」的喜劇。他更分享了劇中最觸動他的台詞，慨嘆：「置身今日嘅香港，呢句話相信令唔少人百感交集。」



曾俊華在Facebook發文，指自己早前觀看了由陳詠燊執導和編劇的《飯戲攻心》，形容「好耐未試過喺戲院睇戲笑到牙骹軟」，他認為戲中對白「極地道啜核」，相信若將對白翻譯為普通話或英文，也會「好難work到」，觀眾未必可以理解當中的神髓，直言：「呢啲正正係廣東話嘅精彩之處。」

曾俊華透露了少許電影故事背景，指電影隱晦地講述了香港現況，如兄弟之間因為「義嫂」等問題產生極大矛盾，令原本齊齊整整的家，差點要支離破碎。他以劇中經典台詞：「屋企人喺邊，邊度就喺屋企」作總結：「套戲嘅中心其實都係想講，我哋可能唔再需要一個實體嘅『屋企』。」更坦言「呢句說話好click到我」。