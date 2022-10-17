二十大︱譚耀宗：如希望會後一下子通關　想法不太實際

中共二十大昨日（16日）開幕，中共總書記、國家主席習近平發表報告。全國人大常委譚耀宗今早在港台節目上表示，習近平在報告中提岀「一國兩制」是港澳的最佳制度，要長期堅持，有穩定民心的作用。至於二十大過後內地防疫政策有沒有轉向、對港通關等問題，他重申仍要等待內地防控部門檢視數字與藥物研發成果，強調希望二十大過後就一下子通關的想法並不實際。



指「完善司法制度」說法並非不尋常

譚耀宗指，是次報告與習近平七一訪港時的講話方向一致，反映黨和國家都支持「一國兩制」，而報告內提到「完善」一國兩制，是為了更好落實制度，並非否定過去的成果，始終「一國兩制」是新事物，要不斷吸收經驗。

他又表示，報告提及香港要破解經濟民生深層次矛盾，相信大家都明白房屋土地問題一直困擾着香港，改善住屋是迫不及待的事，「點解有啲問題搞來搞去都解決唔到呢？呢啲就要去解決。」至於中央可以協助的範疇，譚耀宗舉例指特首李家超多次強調要「搶企業、搶人才」，中央的角色可以是透過政策便利內地或其他地方企業來港，形容這些支持「有啲係精神上，有啲係具體嘅」。他相信李家超在周三發表的《施政報告》，會提出解決深層次矛盾的政策，並兌現競選承諾。

至於報告全文提及要「完善特區司法制度和法律體系」，譚耀宗認為這沒有什麼不尋常，重申習主席七一講話中表明肯定香港的普通法制度、與世界聯繫等，一些基本原則如行政主導，都可以持續吸收經驗做得更好。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

放寬入境具體時間表難以預計

被問到防疫政策與通關問題，譚耀宗指習近平在報告內總結了黨在面對新冠疫情時的方針，是以人民生命至上，減低死亡率，這取得舉世公認的成功，當然過程中要付出一定經濟代價。

譚耀宗較早前曾引述「內地朋友」估計，二十大結束後香港與內地的通關政策有機會放寬。他在節目上解釋，「希望大家理解，不要說因為希望一下子通關，或者（覺得）二十大之後就可以即刻通關，這個想法也不是很實際」。他認為，二十大過後適度增加前往內地的配額，合乎港人的期望，個人相信或多或少會有變化，港方亦會提出可行的建議，但具體時間表很難說：「不會說開會過後就一定即刻有（放寬），都要部門看看數據和情況、放寬後可能有什麼問題才行。」

他指疫情始終會反覆，例如會有傳播力更強的新變種病毒，但亦相信內地總結經驗後會對防控工作愈來愈有信心，其中一個重要因素是視乎特效藥的研究進度。