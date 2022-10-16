二十大︱深層次矛盾升至更高層次　學者：經濟民生是港澳頭等大事

中共總書記習近平今日（16日）發表「二十大」報告，港澳兩地「深層次矛盾」又再浮現。回看過去領導人曾多次提及「深層次矛盾」，今次講話明顯層次較高，亦清楚指出「深層次矛盾」的範圍。有學者指，解決港澳兩地在經濟、社會發展中的深層次矛盾，是兩地甚至國家未來的頭等大事。



10月16日，北京，習近平在台上演講。（Mark Schiefelbein／美聯社）

習近平在「二十大」報告中提到，「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。發揮香港、澳門優勢和特點，鞏固提升香港、澳門在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位，深化香港、澳門同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。」

「深層次矛盾」早於2005年12月由時任國務院總理溫家寶提出。當年時任特首曾蔭權到北京述職，政府新聞稿指，溫家寶在會面中提到「仍有些深層次的矛盾和問題，未得到根本解決」，但新聞稿未有詳細解釋。

溫家寶在2010年談到深層次矛盾時，列出五大內容。（Getty Images）

溫家寶2010年解釋 涉及五大矛盾

到了2010年3月，溫家寶在全國人大閉幕後的記者會上，首次詳解何為「深層次矛盾」。當時他表示香港有五大深層次矛盾，涉及經濟、政治和民生，包括：

1.如何發揮已有的優勢，繼續保持和發展香港的國際金融中心、航運中心和貿易中心的地位。

2.如何結合香港的特點發展優勢產業，特別是服務業。

3.要利用香港毗鄰內地的優勢，進一步加強香港與珠三角的聯繫，內地的廣闊市場、內地經濟的迅速發展是香港今後發展的潛力所在。

4.香港人民要包容共濟、凝聚共識、團結一致，保持香港的繁榮穩定，香港今後不僅會在經濟上還有很大的發展，而且還會按照《基本法》的規定循序漸進地發展民主政治。

5.還有兩點不要忽視，一是注重改善民生，二是發展教育。

從以上所見，溫家寶提及的五大深層次矛盾，主要是香港發展中的各項障礙，涵蓋內容廣泛。

《香港國安法》實施後，中央將香港深層次矛盾聚焦於經濟民生發展方面。（資料圖片）

實施國家法及選舉改制後 矛盾集中在社會、經濟發展

然而在2019年反修例事件後，中央出手實施《香港國安法》以及「完善選舉制度」。其後中央研判香港社會問題所在時，將深層次矛盾集中於社會、經濟發展中的衝突。

2021年12月發表的《「一國兩制」白皮書》，已將當中的問題集中於社會經濟發展方面：「支持特別行政區政府積極回應社會發展新要求和廣大居民新期待，着力破解影響香港經濟社會發展和長治久安的深層次矛盾和突出問題，不斷提高施政能力和管治水平，實現良政善治。」

首次在黨大會上發表 顯示中央高度重視

然而，今次習近平將「深層次矛盾」放到黨的大會上發表，是過去從未見過，顯示習近平及中央高度重視香港的深層次矛盾，並將它定調為「經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」。

對於中央將深層次矛盾集中於經濟民生方面，本港政界似乎早已有所領悟。民建聯在記者會上，被問到何為「深層次矛盾」，是否意味中央要鞭策港府，加強其管治效能。民建聯主席李慧琼認為「二十大」的報告只是貫徹中央一如以往對香港的期許，指「深層次矛盾」並非首次提出：「最近嘅『七一』重要講話、一眾中央領導人，多次要求香港政府帶頭解決『深層次矛盾』，特別係房屋矛盾，甚至喺重要日子，領導人都帶隊探訪劏房，想方設法推動政府解決『深層次矛盾』。」

民建聯主席李慧琼表示，中央已經多次表明，香港要解決深層次矛盾，特別是房屋方面的矛盾。（民建聯提供）

劉兆佳：中央清楚知道深層次矛盾何在

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，習近平提到的完善「一國兩制」，內涵當然包括經濟民生的建設，而中央相當清楚香港經濟發展過程中面對的深層次矛盾何在。在中央層面可以直接出手幫助的地方，離不開支持香港融入國家發展大局，透過政策支持和強化香港與粵港澳大灣區其他城市的整體合作，以及為特區政府提供政治上的後盾，處理內部經濟結構問題，但具體做法不便猜測。

劉兆佳指，中央相當清楚香港經濟發展過程中面對的深層次矛盾何在。（資料圖片）

駱偉建：香港過去太多內耗 首要發展必是經濟

習近平提及的深層次矛盾，同時涉及香港和澳門兩地。全國港澳研究會副會長、澳門大學憲法與基本法研究中心主任駱偉建接受《香港01》訪問時，以澳門為例，指澳門過去在「一國兩制」管治下，較少政治問題，經濟發展穩定，制度行之有效。惟疫情揭示了澳門過於依賴博彩業，對經濟民生帶來的影響及隱憂，造成「深層次矛盾」，包括年輕人就業困難、房價高企、人民欠缺工作技能等，他直言澳門有發展多元新產業的急切性。

駱偉建認為，香港較澳門有更多原生優勢，包括國家將香港定位為國際金融中心、貿易中心、科技中心，均是正面及符合國家需求的產業，加上香港擅長人才培養，即使香港貿易暫時「較不突出」，但仍有很多發展機遇。不過他坦言，以往香港因本地政治問題而影響經濟發展，使香港出現與澳門類近的民生、青年問題：「過去內耗太多，香港未來首要發展的，必定是經濟。」

駱偉建認為，要維持「一國兩制」行之有效，必須發展經濟，改善民生。（澳門大學法學院網頁）

習近平在「二十大」及以往的講話中，多次提到香港正處於「由亂到治，由治及興」的階段。駱偉建認為，「亂」意指「亂在政治上」，導致香港經濟發展受到干擾。不過自「國安法」推出後，香港政治上的「根本性問題」得以解決、治理，「中央相信香港亂局不再」，可以步向「愛國者治港，甚至愛國者治好的階段」，而「治好」即要從經濟上表現其成效，解決經濟停滯的問題。

被問到港、澳民生問題及「一國兩制」在黨大會內提及，是否意味中央更強烈要求港、澳政府須盡快解決經濟及民生的「深層次矛盾」，駱偉建認為，「二十大」報告是對「一國兩制」以往成績的總結：「運行了二十多年，我們對『一國兩制』有更深入認識、了解、掌控，因此更需要提出在過去發現的問題及解決，否則『一國兩制』難以成功。」他補充指，要維持「一國兩制」行之有效，必須發展經濟，改善民生，他亦預計這將是國家未來頭等大事。